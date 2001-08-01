Sua carreira:

Notícias

Entusiasmo - nosso aliado no desempenho profissional

07/08/2001

No artigo anterior abordamos O SER no processo da empregabilidade. Agora, vamos falar de um componente b?sico para nossa manuten??o no mercado de trabalho: ENTUSIASMO.

ENTUSIASMO ? um termo que vem do grego que significa DEUS DENTRO.. porque, para os povos antigos, pante?stas, n?s ter?amos deuses que nos favoreciam a ca?a, a pesca, o conhecimento, a cria??o, a fertilidade, enfim, um deus para cada uma das atividades que os seres humanos se dispusessem a fazer. Sendo assim, quando um ser humano conseguia criar, estudar, ca?ar significava que trazia em si um desses deuses.

As rela?es com as figuras mitol?gicas pode at? haver sofrido alguma modifica??o durante os anos que se seguiram, entretanto, o que n?o podemos perder de vista ? nossa rela??o com o ENTUSIASMO.

Profissionalmente, ent?o, ele tem que estar presente em nosso dia-a-dia para que possamos trazer a vis?o cr?tica de todos nossos pontos fortes e qualidades afim de que trabalhem em nosso favor e n?o contra n?s. ? o ENTUSIASMO que permite que enxerguemos al?m das montanhas do preconceito, dos ultrapassados paradigmas que nos impedem de apreciar as mudan?as que ocorrem ao nosso redor trazendo progresso e benef?cios.

Quando estamos entusiasmados, vemos o trabalho como uma b?n??o, como deposit?rio de nossa dignidade pessoal, nunca como um sacrif?cio ou alguma coisa que nos transforme em escravos. Ali?s essa ? a etiologia da palavra TRABALHO, ela veio do latim TRIPALIUM oriundo do costume de se amarrarem os escravos com tripa de carneiro. Quando diziam que algu?m era do ? tripalium? significaria dizer que era do trabalho escravo. Desta forma vemos hoje tantas pessoas desestimuladas ao trabalho, como se fora uma seq??ncia dos processos de escravid?o passados.

Quando perdemos nosso DEUS DENTRO, nosso ENTUSIASMO, nos colocamos na linha abaixo da maioria. Nos julgamos incapazes e infelizes, e portanto, entramos no caminho da mesmice, percorremos pistas j? batidas e n?o conseguimos trilhar caminhos diferentes dos que conhecemos.

Do profissional contempor?neo, capaz de estar no mercado atual e de permanecer nele, precisamos principalmente, que ele traga esse esp?rito empreendedor, essa criatividade e essa joie de vivre que caracteriza as pessoas vencedoras; que v?o mais al?m, que sejam capazes de espargir esse ENTUSIASMO por sua equipe de trabalho. Como sabemos, as emo?es s?o contagiantes e uma pessoa entusiasmada num grupo de trabalho ? fundamental para que ele permane?a em atividade constante e conseq?entemente, em constante produtividade.

A qualidade de vida que tanto almejamos para nossos profissionais, passa exatamente pelo processo da conscientiza??o de seu valor, do desempenho baseado em seus pontos fortes e do treinamento constante para sua evolu??o permanente e passa pelo ENTUSIASMO com que cada um se dedica ao desempenho de suas fun?es.

Devemos pensar sempre que ? preciso nos submetermos ?s duras provas para que possamos nos tornar seres humanos melhores a cada dia. Assim como o casulo e a larva passam pela metamorfose feia e dolorosa antes de al?arem v?os como borboletas maravilhosamente coloridas, n?s temos que apreciar nossas experi?ncias pessoais e profissionais como uma fase a mais para al?armos v?os em busca de nossos objetivos e projetos. E... ENTUSIASMO mesmo em nossa fase casulo/larva ? fundamental para que possamos apreciar nossa fase borboleta nos caminhos do sucesso.

Vera L?cia Ciuffo ? psic?loga, analista de recursos humanos, especialista em Treinamento de desenvolvimento de pessoal. Saiba mais clicando aqui.

Sobre quais temas (da ?rea de profiss?es) voc? quer ler novos artigos nesta se??o? A psic?loga Vera Ciuffo aguarda suas sugest?es no e-mail velucci@velucci.com.br.

