Universo

A Universidade Salgado de Oliveira (Universo) (Avenida dos Andradas, 731) divulga nesta quinta-feira, dia 10 de julho, os aprovados no primeiro processo seletivo realizado em Juiz de Fora para os cursos de Administra??o, Administra??o em Com?rcio Exterior, An?lise de Sistemas, Ci?ncias Cont?beis, Comunica??o Social, Direito, Educa??o F?sica, Fisioterapia, Geografia, Hist?ria, Letras, Matem?tica, Pedagogia, Turismo e Hotelaria.

Todos os cursos t?m op??o de turno pela manh? e ? noite - o de Administra??o tamb?m est? sendo oferecido ? tarde. O n?mero de alunos por turma ? de 120 ou 240, dependendo do curso.

Ser? divulgado tamb?m os aprovados nos cursos superiores de tecnologia com dura??o de dois anos. S?o 60 vagas por turma para os turnos da manh?, tarde e noite.

Mais informa?es podem ser obtidas pelo telefone 0800-257272.