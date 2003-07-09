UFJF

Rela??o candidato/vaga para o curso de Ci?ncia da Computa??o

A UFJF divulga nesta sexta-feira, dia 11 de julho, a rela??o candidato/vaga do Vestibular para o curso noturno de Ci?ncia da Computa??o. Neste mesmo dia a universidade tamb?m estar? recebendo as solicita?es de atendimento especial para a realiza??o das provas por parte dos candidatos que forem portadores de necessidades especiais ou que estiverem passando por grave problema de sa?de. A Coordena??o dos Programas de Ingresso receber? as solicita?es entre 13h e 17h, no Campus.

O comprovante definitivo de inscri?es ser? entregue no dia 14, a partir de 17h, tamb?m na Coordena??o dos Programas de Ingresso. As provas da primeira etapa acontecem nos dias 14 e 15 de julho, entre 19h e 22h. Os candidatos respondem a quest?es objetivas, com valor de um ponto cada uma. No primeiro dia, os candidatos far?o provas de L?ngua Portuguesa, Literatura, Biologia e F?sica e, no segundo dia, provas de Matem?tica, Hist?ria, Geografia e Qu?mica.

O resultado dos aprovados na primeira etapa ser? divulgado no dia 17 de julho. As provas da segunda etapa s?o discursivas e acontecem nos dias 21 (L?ngua Portuguesa e Literatura), 22 (Biologia e F?sica), 23 (Geografia e Hist?ria) e 24 (Matem?tica e Qu?mica) deste m?s, entre 18h e 22h. Os candidatos far?o seis quest?es de cada conte?do, com o valor de cinco pontos cada uma. No dia 29 de julho, a UFJF divulga as notas da segunda etapa e, no dia 4 de agosto, o resultado final do concurso.

Informa?es pelo telefone: 3229-3755.