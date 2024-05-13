Unipac

Inscri?es prorrogadas





As inscri?es para da Universidade Presidente Ant?nio Carlos (Unipac) de Juiz de Fora foram prorrogadas. A data limite, que se encerraria no dia dia 16 de janeiro, estendeu-se at? dia 19 de janeiro.

Os interessados em concorrer a uma das vagas distribu?das nos 15 cursos oferecidos devem acessar o site www.unipac.br e pagar uma taxa de R$ 60. Os candidatos ao curso de medicina pagam R$ 90.

As provas acontecem no dia 25 de janeiro. Outras informa?es pelos telefones: 0800 361999 ou 3224-9092