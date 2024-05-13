Decora??o com luzes Cada vez mais sofisticadas, as luzes que brilham podem tamb?m enfeitar e despertar a criatividade com cores e formas que encantam seu Natal

Novembro/2007

O m?s das festas de Natal e fim de ano est? pr?ximo. Comprar presentes, preparar as ceias, as simpatias, enfeitar a casa e elaborar os desejos e expectativas para o novo ano, tudo isso passa a ser pauta na vida at? daqueles que n?o s?o religiosos.

O Natal como ? conhecido hoje, com muitos enfeites e v?rias tradi?es, foi trazido para o sul do Brasil pelos alem?es e, com o tempo, foi difundido por todo o pa?s. A luz ? o principal s?mbolo do Natal. As pequenas luzes continuam, neste ano, presentes nas fachadas das casas e pr?dios, nas ruas, nas ?rvores, nas velas e se transformaram no maior s?mbolo da chegada do Natal.

Por que luzes?

O uso das luzes no per?odo natalino tem origem em uma festa pag?, que era celebrada pr?xima ao dia 23 de dezembro. Mas, a data e hor?rio nunca eram fixos, variando de ano para ano.

Essa festa de luzes era celebrada desde antes do nascimento de Jesus Cristo, mas quando grande parte dos povos germ?nicos aceitou Jesus como a "luz espiritual que ilumina o homem", resolveu-se comemorar a data do nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro.

As luzes foram utilizadas para marcar o in?cio do solst?cio de ver?o com o intuito de simbolizar o poder do Sol f?sico substitu?do pela luz espiritual.

Os modelos

O m?s de dezembro ? marcado pela decora??o em comemora??o ao dia 25. Portanto, luzes e pisca-pisca s?o essenciais para a ambientaliza??o da data. Estas luzes podem ser de dois tipos diferentes:

luzes brancas (ou amarelas) fixas ou pisca-pisca

luzes de varias cores como vermelho, verde, dourada e branca, fixas ou pisca-pisca

Dentro dessa varia??o temos o pisca-pisca com l?mpadas convencionais e o com led. A principal diferen?a ? a resist?ncia. Segundo a comerciante, Luciani Carmo, as l?mpadas convencionais s?o mais fr?geis, j? as outras podem ser colocadas no exterior da casa j? que s?o mais resistentes ?s varia?es clim?ticas.

Outras caracter?sticas das luzes de Natal s?o a anima??o e os shows, j? que podemos encontrar pisca-pisca com diversas m?sicas natalinas e com v?rias fun?es e formatos.

O custo O custo de compra do enfeite varia entre R$ 3,99** e R$ 33,99**, dependendo das fun?es, durabilidade, resist?ncia e beleza. Luciani afirma que investiu em muitas novidades no setor de luzes para enfeite de Natal. "Comprei l?mpadas que por si s? j? enfeitam a ?rvore e o ambiente, porque as pessoas n?o t?m mais tempo de fazer toda aquela decora??o, ent?o temos op??o de pisca-pisca convencional, mas tamb?m novidades decorativas" , esclarece.

*Renata Solano ? estudante de Comunica??o Social da UFJF

**Pre?os fornecidos em novembro de 2007