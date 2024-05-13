Aniversariantes do m?s Agosto

Esses s?o nossos coleguinhas que fazem anivers?rio no m?s de agosto. Se voc? tamb?m quer aparecer aqui na NOSSA CASA, no m?s do seu anivers?rio, pe?a a um adulto para enviar a sua foto para n?s. ? simples: basta preencher o formul?rio no endere?o abaixo:

Diego Pinho Dutra
 04/08/2008

Gleny Beatriz
Neves 06/08/2000

Clara Parma
Bellozi 01/08/2004

Gabriel de Castro
Morelli 07/08/2006

Giovanna Lunardi
Medeiros 26/08/1998

Hannah Ely da Silva
Carvalho 11/08/2004

Jonathan Gomes
dos Santos 31/08/2005

Luiz Gustavo Peruchi
de Oliveira 10/08/2001

Mariana Vieira Tostes 10/08/2005

Nicolly Avilez Marques
da Silva 02/08/2003

Pedro Augusto Reis
Peres 29/08/2005

Pietro Benetelli Mota 11/08/2000

Andrei Soares Moreira Barcelos 09/08/2005


