Aniversariantes do m?s Dezembro
Esses s?o nossos coleguinhas que fazem anivers?rio no m?s de dezembro. Se voc? tamb?m quer aparecer aqui na NOSSA CASA, no m?s do seu anivers?rio, pe?a a um adulto para enviar a sua foto para n?s. ? simples: basta preencher o formul?rio no endere?o abaixo:
Clique aqui para enviar a sua foto
Maria Clara Pereira Barros 19/12/2007
Fernanda Nair da Silva Consul 22/12/2006
Isabela de Andrade Milazzo 04/12/1997
Ana Carolina
Soares Horta 17/12/2004
Beatriz Silverio
Pereira Nocelli 09/12/2004
Giovana Rocha
Faria 29/12/2001
Kammylla Roberta
Gomes 04/12/2006
Maria Clara
Santos Silva 06/12/2006
Marianny Iasmym
Teixeira Santos 31/12/2006
S?rgio Eduardo Rodrigues
Galiza Cunha 14/12/2001
Shuany
Vieira 30/12/2000
Thomas Alejandro
Caraballo 05/12/2003
Gabriel C. Alves 05/12/2006
Tom Willian 26/12/2006
Samuel Motta Castro 05/12/2006
Giovanna Motta Castro 04/12/2001
Miguel Silva Esch Gomes 11/12/2004
Daniel Silva Esch Gomes 01/12/1998
Arthur de Aguiar Mendes 26/12/2007
?velyn Alves Ramazotti 12/12/2006
Felipe Ribeiro 31/12/2004
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!