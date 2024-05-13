Aniversariantes do m?s Janeiro

Esses s?o nossos coleguinhas que fazem anivers?rio no m?s de janeiro. Se voc? tamb?m quer aparecer aqui na NOSSA CASA, no m?s do seu anivers?rio, pe?a a um adulto para enviar a sua foto para n?s. ? simples: basta preencher o formul?rio no endere?o abaixo:

Maria Eduarda Oliveira e Silva 06/01/2008

Richard da Costa Gustavo 15/01/1999

Beatriz Ferreira da Silva Coroa 26/01/2005

Jo?o Vitor Oliveira Lopes de Souza 12/01/2001

Andr? Santos
Pereira Pires 09/01/2005

Arthur
Fernandes 10/01/2002

Jonathan
Monteiro 03/01/2003

Gabriel Soares
de Assis 20/01/2003

Paola Aiko
Ikenaga 21/01/2003

Wheslley Caian
Gomes 29/01/2002


