Aniversariantes do m?s Junho
Esses s?o nossos coleguinhas que fazem anivers?rio no m?s de junho. Se voc? tamb?m quer aparecer aqui na NOSSA CASA, no m?s do seu anivers?rio, pe?a a um adulto para enviar a sua foto para n?s. ? simples: basta preencher o formul?rio no endere?o abaixo:
Giovanna Oliveira Ferreira 12/06/2002
William Henrique da Silva 09/06/2003
Felipe Oliveira Soder 11/06/2007
Ana Lu?sa Santiago 09/06/1994
Gabriel Lobato C?ndido Silva 16/06/1995
Mailyn Carolina Schvartz 09/06/1994
Ana Carolina E. Colantonio 08/06/1994
Isabela Carnelossi Ponchi 24/06/2001
Hugo de Paiva e Castro 02/06/2004
Julia Harue Alves Suzaki 24/06/2004
Jo?o Fernando dos Santos 04/06/2004
Enzo da Silva Santos 24/06/2003
Giovanna Lemos de Oliveira 12/06/2002
Oscar Vin?cius 20/06/1992
Antonio Eduardo Telles 19/06/1995
Edison Rogerio Marques 29/06/1994
Julia Carvalho da Silva 15/06/2004
Laura Bento Brand?o 06/06/2006
Maria Clara Rodrigues 18/06/2002
Pedro da Silva Lopes 24/06/2005
J?ssica da Silva Xavier 06/06/2005
Maria Luiza Rodrigues 20/06/1998
Thaynara Oliveira 03/06/2000
Milton Barra Portes Neto 27/06/2005
Wendel Rodrigues Abilio 05/06/2007
Marcelo Arantes de Souza 16/06/1996
Ita Helena Batista Seidel 10/06/1999
Bruno e Rafael Perry Barbosa 30/06/1998
Vin?cius Cavessana da Silva 21/06/2004
Eduarda Cavessana da Silva 28/06/2007
Sofia Bonissatto 21/06/2006
