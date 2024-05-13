Aniversariantes do m?s Maio
Esses s?o nossos coleguinhas que fazem anivers?rio no m?s de maio. Se voc? tamb?m quer aparecer aqui na NOSSA CASA, no m?s do seu anivers?rio, pe?a a um adulto para enviar a sua foto para n?s. ? simples: basta preencher o formul?rio no endere?o abaixo:
Clique aqui para enviar a sua foto
Pedro Henrique Gouv?a Pires 26/05/2004
Maria Eduarda Alves Viana 06/05/2005
Larissa Martins de Almeida 28/05/2000
L?via Fernanda Itarola Amaral 15/05/2007
Maryeellen Fernanda dos Santos da Silva 07/05/2005
Gustavo Alves Barreto Arnaldo 10/05/2007
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!