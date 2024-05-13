Aniversariantes do mês Março
Esses são nossos coleguinhas que fazem aniversário no mês de março. Se você também quer aparecer aqui na NOSSA CASA, no mês do seu aniversário, peça a um adulto para enviar a sua foto para nós. É simples: basta preencher o formulário no endereço abaixo:
Clique aqui para enviar a sua foto
Sophia Ataides 02/03/2008
Maria Eduarda Carvalho Matos 08/03/2007
Pedro Enzo de Paiva Gonçalves Pinheiro 04/03/2004
Ian Reis Silva Salvador 31/03/2002
