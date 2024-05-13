Boas energias para o Ano Novo Juizforanos se preparam para atrair todas as cargas positivas para 2009

Marinella Souza

*Colabora??o

30/12/2008

2008 est? chegando ao fim e os juizforanos j? come?am a se preparar para entrar o novo ano com energias positivas e alto-astral. E se em Juiz de Fora n?o temos sete ondas para pular, lentilha, uva e roupa de baixo nova s?o as pedidas para que tudo corra bem em 2009.

Professora aposentada, Jupira Fernandes n?o abre m?o de comer lentilha para atrair felicidade. Outra tradi??o de fam?lia ? pedir a prote??o de S?o Benedito, o protetor das cozinheiras. "Eu coloco um pouquinho de caf?, arroz e lentilha em um copo e a imagem de S?o Benedito em cima" , ensina.

Sua irm?, e tamb?m professora aposentada, ?ris Fernandes Witte lembra de um outro ritual. "A gente chupa seis uvas e tira duas sementes de cada uma delas e guarda na bolsa para dar sorte" , diz.

A terapeuta ocupacional Selma de Almeida Ruiz (foto ao lado) conta que muitos s?o os rituais da fam?lia. "Eu cozinho uma boa quantidade de lentilha e cada um come uma colherada e espalhamos moedas de chocolate e louro na mesa para atrair dinheiro tamb?m."

Outro detalhe que as mulheres n?o descuidam ? da roupa ?ntima. Isso mesmo! Calcinha nova e colorida s?o acess?rios indispens?veis. Para as irm?s Jupira e ?ris basta que ela seja nova e da cor daquilo que se deseja para o ano que se aproxima,mas Selma adverte que isso ? pouco.

"N?o pode ser comprada, a pessoa tem que ganhar a calcinha para dar certo." Selma conta que ? sempre uma divertida confus?o na fam?lia dela. "? um tal de uma dar calcinha para outra, uma bagun?a s?!" , comenta.

Longe de rituais tradicionais, a estudante Fabiana Vasconcelos (foto ao lado) procura cuidar do esp?rito antes da chegada do ano novo. "Eu costumo passar o r?veillon na igreja para declarar todas as coisas boas que eu espero para o ano que vai chegar. N?o me importo com a cor da roupa, nada disso" , diz.

Depois da meia noite, Fabiana sempre vai comemorar com a fam?lia e os amigos seja em uma festa ou em um churrasco. N?o importa como vai ser a comemora??o, o que vale mesmo ? a energia positiva e as boas vibra?es.

Escolha a cor da sua calcinha: Se voc? quer amor , use rosa

, use Se voc? quer paix?o , use vermelha

, use Se voc? quer paz , use branca

, use Se voc? quer dinheiro , use amarela

, use Se voc? quer tranq?ilidade , use azul

, use Se voc? quer esperan?a, use verde

*Marinella Souza ? estudante de Comunica??o Social na UFJF