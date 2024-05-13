Aniversariantes do m?s Outubro
Esses s?o nossos coleguinhas que fazem anivers?rio no m?s de outubro. Se voc? tamb?m quer aparecer aqui na NOSSA CASA, no m?s do seu anivers?rio, pe?a a um adulto para enviar a sua foto para n?s. ? simples: basta preencher o formul?rio no endere?o abaixo:
Clique aqui para enviar a sua foto
Ana Carolina de Almeida 11/10/2001
Ana Beatriz Candido de Oliveira 15/10/2004
Barbara Cintra
Pires 02/10/1998
J?lia Coelho
Lhamby 24/10/2002
J?lio C?sar Pereira Rosa 12/06/2002
Kayque Alves Sousa 15/10/2006
Maressa Moraes de Araujo 28/10/2006
Pietra Senra Portes
Teixeira 11/10/2002
Caio Almeida
Carvalho 03/10/2003
Ot?vio Augusto Gomes Baldo Fran?a 09/10/2007
J?lia Guimar?es Dresh 15/10/2000
Maria Clara Dezid?rio 30/10/2007
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!