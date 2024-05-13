Aniversariantes do m?s Outubro

Esses s?o nossos coleguinhas que fazem anivers?rio no m?s de outubro. Se voc? tamb?m quer aparecer aqui na NOSSA CASA, no m?s do seu anivers?rio, pe?a a um adulto para enviar a sua foto para n?s. ? simples: basta preencher o formul?rio no endere?o abaixo:

Clique aqui para enviar a sua foto

Ana Carolina de Almeida 11/10/2001

Ana Beatriz Candido de Oliveira 15/10/2004

Barbara Cintra
Pires 02/10/1998

J?lia Coelho
Lhamby 24/10/2002

J?lio C?sar Pereira Rosa 12/06/2002

Kayque Alves Sousa 15/10/2006

Maressa Moraes de Araujo 28/10/2006

Pietra Senra Portes
Teixeira 11/10/2002

Caio Almeida
Carvalho 03/10/2003

Ot?vio Augusto Gomes Baldo Fran?a 09/10/2007

J?lia Guimar?es Dresh 15/10/2000

Maria Clara Dezid?rio 30/10/2007


Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!