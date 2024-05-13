Aniversariantes do m?s Setembro
Esses s?o nossos coleguinhas que fazem anivers?rio no m?s de setembro. Se voc? tamb?m quer aparecer aqui na NOSSA CASA, no m?s do seu anivers?rio, pe?a a um adulto para enviar a sua foto para n?s. ? simples: basta preencher o formul?rio no endere?o abaixo:
Clique aqui para enviar a sua foto
Mel Navarro 10/09/2005
Rodrigo Martins Pereira 02/09/2004
Arthur Oliveira de Fran?a 09/09/2005
Matheus Ferreira Soares Bredoff 07/09/2003
Felipe Hideo Hanao Campodonio 14/09/2007
