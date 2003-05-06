Amizade entre irm?os
As nossas amiguinhas de hoje s?o as irm?s Camille e C?line Marcondes Gusman que v?m conversar sobre um problema que acontece na maioria das casas por a?.
? quase imposs?vel encontrar algu?m que nunca tenha brigado com seu irm?o ou irm? e isso ? muito feio!
Aquela conviv?ncia de todo dia, ter algu?m que est? sempre pegando as suas coisas sem pedir, assitindo TV quando voc? quer dormir e que sempre est? no computador, quando voc? quer acessar o caderno infantil da Acessa.com, n?o ? moleza!
Mas este problema tem solu??o. ? s? voc? se lembrar de quantas coisas boas seu irm?o j? fez por voc?, de tudo que ele j? te emprestou e principalmente que voc? pode contar com ele sempre, para o que precisar. Por isso quando voc? for come?ar uma briga com seu irm?o ou irm?zinha lembre-se que toda a fam?lia vai ficar muito mais feliz se voc?s forem amigos e que todo mundo s? tem a ganhar.
Bons motivos para voc? n?o brigar com seus irm?os:
- Voc? n?o deve brigar com seu irm?o, afinal de contas ele ? o amigo que vai estar do seu lado sempre que voc? precisar
- ? ele quem vai te emprestar aquela roupa nova para voc? ir ao cinema, que vai dividir o pacote de biscoitos com voc? e ? para o quarto dele que voc? vai correr de noite quando estiver com medo do filme de terror da TV.
- Se voc? crescer brigando com o seu irm?o vai se tornar uma pessoa muito chata que acha que pode brigar com todo mundo, na escola, na rua, no trabalho... a? n?o vai ter ningu?m que queira ser seu amigo.
- As crian?as que sabem conviver sem brigar ser?o adultos que v?o conseguir resolver seus problemas sem precisar de guerra! J? imaginou em que mundo feliz n?s vamos viver?
- Seus pais v?o ficar tristes de ver voc?s brigando, afinal ningu?m gosta de ver sua casa transformada em um campo de batalhas.
- Voc? vai poder brincar com os brinquedos dos seus irm?os quando enjoar dos seus...
- Quando voc? pedir para ele liberar o computador para voc? entrar no site infantil da Acessa.com ele vai deixar!
