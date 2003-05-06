Amizade entre irm?os

06/05/03

As nossas amiguinhas de hoje s?o as irm?s Camille e C?line Marcondes Gusman que v?m conversar sobre um problema que acontece na maioria das casas por a?.

? quase imposs?vel encontrar algu?m que nunca tenha brigado com seu irm?o ou irm? e isso ? muito feio!

Aquela conviv?ncia de todo dia, ter algu?m que est? sempre pegando as suas coisas sem pedir, assitindo TV quando voc? quer dormir e que sempre est? no computador, quando voc? quer acessar o caderno infantil da Acessa.com, n?o ? moleza!

Mas este problema tem solu??o. ? s? voc? se lembrar de quantas coisas boas seu irm?o j? fez por voc?, de tudo que ele j? te emprestou e principalmente que voc? pode contar com ele sempre, para o que precisar. Por isso quando voc? for come?ar uma briga com seu irm?o ou irm?zinha lembre-se que toda a fam?lia vai ficar muito mais feliz se voc?s forem amigos e que todo mundo s? tem a ganhar.