Promo??o s? para crian?as....

Participaram desta promo??o meninos e meninas entre 4 e 12 anos. Foram tr?s cestas no valor de R$ 40 cada, com um mont?o de chocolates feito pela culinarista Rose Tortoriello. (clique aqui para conhecer o trabalho dela)

O papai ou a mam?e puderam inscrever o filho ou filha, sem problema! Bastou preencher o formul?rio corretamente. Mas aten??o: essa promo??o foi s? para crian?as! (leia o regulamento)


Os tr?s ganhadores da promo??o foram:

  • Bruno Keil Arantes
  • Andrei da Silva Valoti
  • Fernanda R. Ahouagi Pinho
    •


    E n?o se esque?am! Os vencedores ser?o comunicados pelo e-mail divulgado no formul?rio de cadastro da promo??o, onde dever?o buscar o pr?mio.

    Regulamento:
  • Podem participar da promo??o crian?as entre 4 e 12 anos de idade
  • Ser?o aceitas somente as inscri?es completas, que tenham todas as informa?es pedidas no formul?rio de cadastro.
  • O prazo de inscri?es inicia-se no dia 16 de mar?o de 2005 e termina no dia 24 de mar?o de 2005, data do sorteio
  • Os pais das crian?as ganhadoras desta promo??o dever?o buscar o pr?mio, levando a certid?o de nascimento da crian?a e a identidade do respons?vel, no Domingo de P?scoa no endere?o divulgado no email que receber? em sua caixa postal
  • Os vencedores ser?o comunicados pelo e-mail divulgado no formul?rio de cadastro da promo??o
  • Os nomes das crian?as vencedoras tamb?m ser?o publicados no Portal ACESSA.com www.acessa.com.



    • Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!