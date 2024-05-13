Promo??o s? para crian?as....



Participaram desta promo??o meninos e meninas entre 4 e 12 anos. Foram tr?s cestas no valor de R$ 40 cada, com um mont?o de chocolates feito pela culinarista Rose Tortoriello. (clique aqui para conhecer o trabalho dela) O papai ou a mam?e puderam inscrever o filho ou filha, sem problema! Bastou preencher o formul?rio corretamente. Mas aten??o: essa promo??o foi s? para crian?as! (leia o regulamento)





Os tr?s ganhadores da promo??o foram: Bruno Keil Arantes Andrei da Silva Valoti Fernanda R. Ahouagi Pinho





E n?o se esque?am! Os vencedores ser?o comunicados pelo e-mail divulgado no formul?rio de cadastro da promo??o, onde dever?o buscar o pr?mio.