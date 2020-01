Quinta-feira, 2 de janeiro de 2020, atualizada às 8h50

Praça CEU abre vagas gratuitas para colônia de férias



Da redação



Estão abertas as inscrições para a 5ª Colônia de Férias da Praça CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados Coronel Adelmir Romualdo de Oliveira), que será realizada de 20 a 24 de janeiro de 2020.

Nesta edição, a Prefeitura de Juiz de Fora oferece cem vagas gratuitas para crianças e adolescentes de 6 a 16 anos. As inscrições devem ser feitas na sede (Avenida Juscelino Kubitschek 5.899 – Bairro Benfica), de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h; aos sábados, das 10h às 20h; e aos domingos, das 10h às 19h.

O coordenador-geral do equipamento urbano, André Noronha, explica que as vagas serão preenchidas por ordem de inscrição. “No ato da matrícula, o responsável pelo aluno deve estar presente, com documento de identificação. Ele assinará o termo de autorização para os passeios externos e para atividades que envolvam água”. André esclarece, ainda, que a participação é aberta a todos os interessados, sem necessidade de estar matriculado nas oficinas regulares da praça.



Em 2020, a colônia será das 13h30 às 17h. Entre as atividades já confirmadas, estão amistosos de futsal, jogos de basquete e queimada. Os participantes também terão aulões de dança e recreação com pintura. Uma edição especial do projeto Cine CEU foi programada, além de um passeio em um clube aquático.





Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.