Quarta-feira, 27 de maio de 2020, atualizada às 8h40



Museu promove atividades online na Semana Mundial do Brincar

Da redação



Na semana do Dia Mundial do Brincar, comemorado nesta quinta-feira, 28 de maio, o Museu de Arte Moderna de São Paulo promove uma série de atividades online para crianças e adultos brincarem em casa.

As iniciativas culturais ocorrem por videoconferência nas redes sociais (www.instagram.com/mamoficial e http://www.facebook.com/mamoficial). Confira a programação.

27 de maio (quarta-feira), às 14h30

Como é possível pequenas gotas de água condensada que ganham o nome de Cumulus, Cumulonimbus, Stratus, Stratuscumulus…, nos fazer sonhar tanto?



Inspirada em sua poesia que empresta nome a esta oficina do MAM Educativo, a educadora Barbara Jimenez irá conduzir uma conversa sobre este símbolo tão presente nas nossas vidas: as nuvens. Vamos olhar juntas (os) obras de arte que trabalham com este tema e confeccionar a nossa própria nuvem, com materiais como algodão, cola, tesoura e jornal.

Participação: + 6 anos

Atividade online por meio de vídeo chamada na plataforma Zoom. Os participantes inscritos recebem o link no dia da atividade. Gratuito, inscrições pelo link: http://bit.ly/OficinaOnlineEducativoNuvem

Dia Mundial do Brincar - Cultura da infância: O Brincar e o Museu | Encontro por videoconferência com Mirela Estelles

28 de maio (quinta-feira), às 16h

Ouvir, criar e contar histórias, brincar com as palavras criando e cantando versos, brincar de roda, brincadeiras de mão, de correr, de pegar, de esconder, são algumas das brincadeiras que fazem parte da cultura da infância e podem ser fomentadas como experiência arte educativa em exposições de arte.

É por meio de situações que integram as histórias, músicas e brincadeiras que as crianças e adultos se aproximam da arte ampliando seu olhar e repertório artístico de forma lúdica e significativa, estabelecendo novas relações e diálogo com o universo artístico apresentado em diferentes contextos. Neste encontro, voltado para professores e educadores, serão compartilhadas experiências vivenciadas nas exposições que estiveram em cartaz no MAM São Paulo entre 2008 e 2019. Além de refletirmos e compartilharmos as experiências com as ações online neste momento de isolamento social. Participação: Professores, educadores, estudantes e interessados em geral

Atividade online por meio de vídeo chamada. Os participantes inscritos recebem o link no dia da atividade. Gratuito, inscrições pelo link http://bit.ly/OficinaOnlineEducativoBrincar

Cinco Marias e outros nomes, Brincadeira de infância

28 de maio (quinta-feira), a partir das 19h

Em celebração à Semana Mundial do Brincar, a experiência poética que costuma ocupar o Instagram do MAM às quintas-feiras dará lugar a uma brincadeira da infância chamada Cinco Marias. Também conhecida como cinco pedrinhas, jogo de saquinho, pipoquinha, arriós e outros muitos nomes que variam de região para região no Brasil. Quem não conhece a brincadeira poderá aprender, e quem já conhece poderá compartilhar nas redes do MAM as lembranças que ela desperta. Participação: Livre



Atividade online, gratuita e aberta a todos os públicos no Instagram, Facebook e YouTube do Museu. Não é necessário inscrição. A proposta ficará disponível nas redes sociais do MAM.



