Projetos da UFJF promovem programação online na Semana do Brincar

Em função da Semana Mundial do Brincar, grupos da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) organizaram uma agenda de eventos remotos para estes dias. Nesta quinta-feira, 28, o projeto Domingo no Campus promove uma live de Contação de Histórias, com Nílcéia Jenevain e o boneco Zuza, às 16h, no Instagram do projeto: @domingonocampus. Esta será a primeira de uma programação que acontece até sábado, 30.



Também nesta quinta, às 13h, o Grupo de Pesquisa Ambientes e Infância (Grupai) oferece a live “Histórias de Brincar – Como apoiar o livre brincar dos bebês e das crianças pequenas?”, com a presença da professora Valéria Serrão.

A Semana do Brincar é uma mobilização em nível nacional e internacional para pensar, celebrar e promover a importância do brincar livre no desenvolvimento integral do ser humano. No Brasil, é promovida desde 2009 pela Aliança Pela Infância e, em sua 11ª edição, traz como tema “Brincar entre o céu e a Terra”. Sua realização se dá por meio de brincadeiras, palestras, debates e mobilizações. Devido à pandemia do novo coronavírus, as programações deste ano acontecem online.

Ana Paula Dutra, responsável pela organização do Domingo no Campus, afirma que o projeto, antes das medidas de distanciamento social, já estimulava, através de oficinas, o resgate das brincadeiras de rua, como pular corda, amarelinha e jogos de botão, indo ao encontro das questões que a Semana do Brincar coloca.

As lives programadas para acontecer a partir de quinta são parte da iniciativa tomada desde a terceira semana de março, com o início das medidas restritivas. “Acionamos nossos parceiros e projetos de extensão da UFJF, que já participavam presencialmente, para movimentar nossas redes sociais, promovendo informação e divulgando projetos que trazem orientações a respeito do período de pandemia. Isso tudo para que as famílias que nos acompanham tenham um pouquinho do que o Domingo no Campus oferecia presencialmente, mas agora de suas casas”.



