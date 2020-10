Sexta-feira, 9 de outubro de 2020, atualizada às 13h30

A importância do brincar



Da redação



A coordenadora do curso de pedagogia da Estácio, Maísa Colombo Lima destaca a importância do brincar. No bate-papo ela fala do projeto Brinquedoteca online, criado por professores e estudantes de pedagogia e psicologia da Estácio.

Na quarta-feira (14), tem cantigas de roda, das 16h30 às 17h30. Já na quinta-feira (15), são várias atividades para agradar crianças de todas as idades: show de mágica, gincana e caça ao tesouro. Todas acontecem das 16h30 às 17h30 e pela plataforma Teams.

O projeto da brinquedoteca foi todo adaptado para ser realizado de forma online, devido à pandemia. A ideia é estimular as crianças a brincarem. Não é aula, não é mais uma atividade. É brincar mesmo!

A brinquedoteca acontece regularmente, de segunda a quinta-feira, das 16h30 às 17h30, por meio da Plataforma Teams. A iniciativa é gratuita e aberta para toda a comunidade. Crianças de dois a 11 anos podem participar.

Como participar? Entrar no Teams: http://abre.ai/bBx8



Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Conteúdo Recomendado

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.