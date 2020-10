Sábado, 10 de outubro de 2020, atualizada às 7h38

Confira a programação para o Dia das Crianças em Juiz de Fora



Da redação



Mesmo com a pandemia, os shopping e setores da Prefeitura de Juiz de Fora montaram uma programação especial para o Dia das Crianças.

Em entrevista ao Portal ACESSA.com, a coordenadora do curso de pedagogia da Estácio, Maísa Colombo Lima destacou a importância do brincar para estimular a criatividade, o desenvolvimento e interação com familiares e amigos. Confira.

Neste domingo, 11 de outubro, será divulgada nas redes sociais do Museu Mariano Procópio, divertida história infantil, contada através de vídeo pela professora Nívea Maria Machado Valente Caneschi. O relato, "Festa na Floresta", foi escrito pelo historiador Sérgio Augusto Vicente, que faz parte da equipe da instituição.



Ao longo da semana serão publicados conteúdos abordando a temática infantil no acervo do museu, como fotografias, ilustrações e pinturas, apresentadas em vídeo pela equipe do Departamento de Acervo Técnico e Ações Culturais (Datec) e convidados especiais. Além disso, atividades para brincar em casa, com a família, no projeto "Faça Você Mesmo", e a parceria, por meio virtual, na "Aventura Ilimitada". Devido à pandemia, toda a programação será realizada no meio virtual.

Para acompanhar, basta acessar o Facebook.

Diversão em cena

O Diversão em Cena ArcelorMittal Online apresenta no palco virtual “Armatrux, a banda”, espetáculo de bonecos. Já apresentado em mais de 70 cidades, a peça será transmitida neste domingo, 11 de outubro, às 16h, pelo Facebook e YouTube. Na história, músicos vindos de universos distintos se unem à pianista Mafalda Jackson em uma banda de rock que arrasa nos palcos. A trilha sonora foi composta pelo músico John Ulhôa, da banda Pato Fu, e Bob Faria. Já os bonecos foram desenhados e construídos pelo artista gráfico Conrado Almada.

Jardim Norte

O Jardim Norte também montou uma programação especial, com direito a ação social, dicas de presentes e uma live. Um dos destaques da campanha é a ação realizada em parceria com a RiHappy, com objetivo de arrecadar doações de brinquedos novos em prol da Instituição Seguidores do Bem. Quem quiser contribuir deve deixar a sua doação na loja até o dia 12.

A live será transmitida no Dia das Crianças, 12 de outubro,às 16h. A Tia Kaká da Pipokar Festas vai comandar uma oficina deliciosa de pizza de pão de forma, para os pequenos colocarem a mão na massa junto com toda a família.

Independência Shopping

O Independência Shopping terá várias lives em parceria com a Brinca Trupe. Confira a programação.



Sábado, 10/10

15h - Tie Dye: faça em casa suas peças exclusivas

16h - Bala de Gelatina: passo a passo para uma guloseima deliciosa



Domingo, 11/10

15h - Papelaria Divertida: mão na massa e criatividade em ação

16h - Meu Robô: tecnologia e diversão para os pequenos



Serviço

Lojas:

Segunda a sexta-feira: 12h às 22h

Sábado: 10h às 22h

Domingo e feriados – 13h às 21h



Alimentação e Bahamas:

Segunda a sexta-feira: 12h às 22h

Sábado, domingo e feriados: 11h às 22h

Prefeitura

A Secretaria de Educação (SE) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) realizará na próxima semana quatro lives dedicadas aos profissionais da educação e aos estudantes da rede municipal de ensino, através do projeto “Cadinho de Prosa”. A primeira será nesta terça-feira, 13, às 18h30, com o tema “Infâncias e Crianças: Aprendendo na e com a Pandemia”, ministrada por Levindo Diniz Carvalho, doutor em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e Mônica Baptista, pós-doutorada em Educação pela UFMG.

As lives, que acontecerão no YouTube, serão direcionadas aos profissionais do magistério municipal. Porém, todas as pessoas que atuam na área da educação, de qualquer lugar do mundo, estão convidadas, pois não é necessária inscrição prévia e não haverá limite de acesso. A duração será de aproximadamente 60 minutos. Todas elas serão transmitidas pelo canal “Cadinho de Prosa”, no YouTube.

Programação

Dia 13 (terça-feira), 18h30

- “Infâncias e Crianças: Aprendendo na e com a Pandemia”

- Com Levindo Diniz Carvalho e Mônica Baptista (ambos da UFMG).

Dia 14 (quarta-feira), 18h

- Abertura da “16ª Mostra Professor Também faz Arte” e “12ª Mostra Estudantil de Arte.

- “Entrelaçamentos Poéticos nas Aulas de Arte: Diálogos sim, Polivalência não!”

- Com Beth Rangel, professora-doutora (Universidade Federal da Bahia), Eugênio Tadeu, professor-doutor (UFMG), Lúcia Gouveia Pimentel, professora-doutora (UFMG) e Marcus Medeiros, professor-doutor (Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF)

Dia 15 (quinta-feira), 18h

- “Escola, Democracia e Igualdade: Invenção e Incertezas em Tempos de Pandemia?”

- Com Cláudia Fernandes e Carmem Sanches (ambas professoras-doutoras da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - Unirio),

Dia 16 (sexta-feira), 18h

- “Entre Histórias e Canções de Meninos/as, Elefantes e Estrelas”

- Com a “Caravana de Histórias” (SE-PJF).

Domingo no Campus

A UFJF promove, neste domingo, a 3ª edição on-line do Domingo no Campus em Casa. O Facebook e o Instagram do projeto de extensão transmitem programação online e sorteio de brindes a partir das 9h. Desta vez, a festa acontece por ocasiões especiais: em comemoração ao Dia das Crianças e ao Dia dos Professores. O evento é remoto devido à pandemia do novo coronavírus e as recomendações de isolamento social.



9h – Abertura ao vivo



9h20 – Ginástica para a terceira idade – “Exercitando em casa” com a professora Vanessa Cupertino



9h30 – Oficina de Bordado – “Exercitando o Olhar” com a professora Gabriela Machado e a convidada Silvana Mota Barbosa



9h45 – Grupo de Educação Tutorial – Nutrição UFJF – “Higienização de alimentos na prática” com a professora e coordenadora Aline Silva de Aguiar e a aluna Larissa Teixeira Gonzaga



10h – Oficina de Bordado – “Exercitando o Olhar” com a professora Gabriela Machado e o convidado Pedro Luís



10h15 – Oficina de Jogos e Brincadeiras – “Diversão com as amarelinhas” com os professores Danuza da Silva Moraes, Jerônimo Dutra Lopes, Jonathan Barra Pereira e Ursula Campos Zeringota Silva



10h30 – Oficina de montagem de brinquedos: produção de brinquedos com materiais recicláveis em tempos de isolamento social – “Brinquedos com garrafa de água mineral” com as professoras Juliana Barros e Ana Carolina Mattos



10h40 – Oficina de Bordado – “Exercitando o Olhar” com a professora Gabriela Machado e a convidada Naza Lisboa



10h50 – Liga Acadêmica de Anatomia Veterinária UFJF – “Tour pelo Laboratório de Anatomia Veterinária” com os professores orientadores Káterin Elena Bohorquez e Antônio Santana Castro em conjunto com os estudantes Juliana Gomes de Souza e Yago Fernandes da Silva Felipe.



11h – Jogos e brincadeiras: “Jogo de trilha” com os professores Danuza da Silva Moraes, Jerônimo Dutra Lopes, Jonathan Barra Pereira e Ursula Campos Zeringota Silva



11h15 – Musicalização Funga Alafia – “A linha do tempo” com o professor Estevão Maciel



11h30 – Tia Nilceia recebe a Oficina de Brinquedos Recicláveis na Contação de Histórias. Ao vivo no Facebook



12h15 – Encerramento ao vivo no Facebook e Sorteio de brinde no Instagram

