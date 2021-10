Parque da Lajinha terá programação especial para o Dia das Crianças

da Redação - 08/10/2021

No dia 12 de outubro, o Parque da Lajinha vai receber uma programação especial em comemoração ao Dia das Crianças. As atividades, realizadas pelo Departamento de Educação Ambiental e Proteção dos Recursos Naturais (Deapren) em parceria com a Secretaria de Saúde (SS), terão início às 9h.



Confira abaixo a programação completa:



12 de outubro



9h - Visita guiada pelo Parque;

10h30 - Apresentação teatral com a peça “Dengão e sua turma no combate ao mosquito da dengue”.



A visita vai contar com a presença de 30 pessoas, obedecendo a ordem de chegada, não havendo necessidade de inscrição. Para assistir ao teatro, os visitantes devem levar uma canga, toalha ou almofada para se acomodarem na grama.



Os visitantes devem estar atentos às novas regras de funcionamento do Parque da Lajinha que começam a valer a partir deste sábado, 9:



- Com a mudança, o número de pessoas que podem permanecer no local ao mesmo tempo sobe para 500.



- O uso de máscara continua sendo obrigatório durante toda a permanência, bem como a proibição do consumo de bebida alcoólica no interior do Parque.



- Os bebedouros só podem ser utilizados com garrafas ou copos.



- A aferição de temperatura na entrada segue obrigatória e a distância entre as pessoas na fila deve ser de dois metros.



- A apresentação do cartão de vacina com o esquema vacinal em dia (COVID-19) é indispensável na entrada. Crianças abaixo de 12 anos não estão incluídas nesta regra.