Procon realiza ações de pesquisa e fiscalização para o Dia das Crianças

A pesquisa de preços auxilia, também, no sentido de evitar aglomerações nesse período

da Redação - 11/10/2021

A Agência de Proteção e Defesa do Consumidor de Juiz de Fora (Procon/JF) realizou duas ações para resguardar o consumidor na data comemorativa do Dia das Crianças.



A primeira ação, realizada pelo Departamento de Estudos Pesquisas e Projetos (DEPP), contou com realização de pesquisa comparativa de valores dos principais brinquedos em lojas físicas de Juiz de Fora, de forma a oferecer referências de preços ao consumidor. Segundo a Supervisora de Estudos e Pesquisas do DEPP, ao realizar a pesquisa de preços dos brinquedos, houve preocupação em apresentar propostas alternativas e educativas de presentes, bem como aproveitar a oportunidade para conscientizar as famílias de que, mais importante que o apelo do comércio para a compra é a presença da família na vida da criança e a interação com ela.

O Departamento de Apuração de Práticas Infrativas (Dapi), através da fiscalização, visitou dois grandes shoppings, cinco magazines e mais de 50 lojas no Centro, com o intuito de prestar orientações aos lojistas acerca do cumprimento das normas do Código de Defesa do consumidor, como correta precificação nas vitrines, formas de pagamento claras e disponibilidade do exemplar do CDC.

“A ideia primordial dessas ações é garantir que o consumidor vá às compras de maneira assertiva, poupando tempo e deslocamento para pesquisar preços, além de saber que encontrará informações precisas sobre valores e formas de pagamento. A pesquisa de preços auxilia, também, no sentido de evitar aglomerações nesse período”, completa o Superintendente do órgão, Eduardo Floriano. Acesse a pesquisa completa.