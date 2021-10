Rua de Brincar na Avenida Brasil terá contação de histórias sobre folclore e Halloween

A iniciativa é realizada todos os domingos

da Redação - 29/10/2021 07:12

Neste domingo, 31, o Rua de Brincar - projeto realizado pelo Programa Boniteza -, terá ações voltadas para o folclore e para o Dia das Bruxas na Região Leste. A partir das 7h, a Avenida Brasil entre a Rua Benjamin Constant e a Rua Mal. Setembrino de Carvalho (Ponte do Ladeira) terá a circulação de veículos interrompida. Além de usar o espaço para a realização de atividades ao ar livre, a população poderá participar de ações promovidas pela Fundação Cultural Alfredo Ferreiro Lage (Funalfa).



A iniciativa é realizada todos os domingos e, a cada semana, uma Secretaria promove ações no local. Neste domingo, a Funalfa atua com diversas ações culturais. Em celebração ao Dias das Bruxas, a contação de histórias será feita por,ao menos, três contadoras, a partir das 9h. Já a escritora, professora e “sacióloga”, Margareth Marinho, abordará a temática do folclore brasileiro, direcionada ao Dia do Saci Pererê, que é comemorado na mesma data.

Além disso, o servidor da instituição, Marcus Amaral, irá se caracterizar de palhaço para desenvolver brincadeiras tradicionais com a população, como Amarelinha, pular corda, Vivo-Morto e outras.

Rua de Brincar na Zona Norte

O projeto Rua de Brincar também acontece na Zona Norte, no bairro Santa Cruz. Na última semana, a Rua Sebastião Schneider (Rua do Caic) recebeu pinturas fixas no chão que permitem brincadeiras como Amarelinha, Coelho Sai da Toca, Futebol de Mesa, entre outras. Todos os domingos, a circulação de veículos na Rua do Caic ficará impedida até as 20h.