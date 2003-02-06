Brigadeiro

Hoje, quem vai ensinar pra gente a receita de brigadeiro ? a nossa amiguinha, Rebecca de Souza, de 8 anos. Ela mandou pra nossa casa uma foto dela super bonita e vai ensinar tim-tim por tim-tim como se faz um leg?timo brigadeiro.

Mas, aten??o! Essa receita precisa ter um adulto por perto, porque esse doce vai no fogo. E mexer com fogo n?o ? brincadeira. Tem que tomar muito cuidado! Pe?a ajuda para a mam?e, ou para algum adulto que esteja com voc?, ajudar na hora de mexer com o fog?o!

Ent?o a Rebecca vai mostrar o passo-a-passo dessa receita deliciosa que vai fazer todo mundo lamber o bei?os! Confira!

Junte todos esses ingredientes:

1 lata de leite condensado

? medida (lata) de leite

1 colher (sopa) de manteiga

4 colheres (sopa) de achocolatado

2 colheres (sopa) de chocolate em p?

2 x?caras (ch?) de chocolate granulado

40 forminhas de brigadeiro

Agora chame a mam?e e prepare o brigadeiro:

1? PASSO:

Coloque o leite condensado, o leite, o achocolatado, o chocolate em p? e a manteiga numa panela. Mexa sem parar em fogo baixo, com a ajuda da mam?e ou de algum adulto. Voc? n?o pode parar de mexer mesmo, porque o brigadeiro gruda muito r?pido na panela e queima. 2? PASSO:

Depois que ferver, mexa por mais 15 minutos ou at? come?ar a aparecer o fundo da panela. Isso ? sinal de que o brigadeiro j? est? grossinho e pode ser enrolado em bolinhas. 3? PASSO:

Tire o brigadeiro do fogo e coloque num prato para esfriar. Coloque o chocolate granulado numa tigelinha ou em um prato. 4? PASSO:

Agora voc? pode colocar a m?o na massa! Espalhe um pouco de manteiga nas m?os e com ajuda de uma colher (de ch?), fa?a bolinhas. Depois, coloque elas na tigela com o chocolate granulado e v? rolando as bolinhas at? que elas fiquem cobertas com o granulado. Coloque nas forminhas.

Os brigadeiros est?o prontinhos para serem devorados! Chame seus amigos e se divirta com esse doce delicioso!