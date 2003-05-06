Bolo de Coco da Vov?


Esta receita veio do outro lado do mundo!!! Quem enviou a receita deste delicioso Bolo de coco foi a Amandinha de dois aninhos e sua priminha ?rika que moram l? no Jap?o.

? uma receita muito interessante e barata porque n?o leva leite nem farinha de trigo (s? para passar no tabuleiro) e a crian?ada toda pode ajudar!


Vamos anotar os ingredientes?


  • 1 lata de leite condensado (pe?a a mam?e para abrir a lata para voc?)





  • 5 ovos





  • 1 pacote de coco ralado





  • 1 colher de sopa rasa de fermento em p?



Modo de Fazer
Bata todos os ingredientes acima no liquidificador

Unte uma forma (dessas de pudim) com ?leo e farinha de trigo, despeje o bolo dentro da forma e com a ajuda da mam?e leve ao forno m?dio at? dourar

Espere esfriar bem antes de desenformar depois ? s? comer e receber os elogios!


