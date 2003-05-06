|
Esta receita veio do outro lado do mundo!!! Quem enviou a receita deste
delicioso Bolo de coco foi a Amandinha de dois aninhos e sua priminha ?rika que
moram l? no Jap?o.
? uma receita muito interessante e barata porque n?o leva leite nem farinha de trigo (s? para passar no tabuleiro) e a crian?ada toda pode ajudar!
- 1 lata de leite condensado (pe?a a mam?e para abrir a lata para voc?)
- 5 ovos
- 1 pacote de coco ralado
- 1 colher de sopa rasa de fermento em p?
Bata todos os ingredientes acima no liquidificador
|Unte uma forma (dessas de pudim) com ?leo e farinha de trigo, despeje o bolo dentro da forma e com a ajuda da mam?e leve ao forno m?dio at? dourar
|Espere esfriar bem antes de desenformar depois ? s? comer e receber os elogios!
