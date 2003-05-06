Esta receita veio do outro lado do mundo!!! Quem enviou a receita deste delicioso Bolo de coco foi a Amandinha de dois aninhos e sua priminha ?rika que moram l? no Jap?o. ? uma receita muito interessante e barata porque n?o leva leite nem farinha de trigo (s? para passar no tabuleiro) e a crian?ada toda pode ajudar!

Vamos anotar os ingredientes?