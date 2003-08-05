|
Hoje a nossa amiguinha Luiza Barbosa da Silva vai nos ensinar a fazer uma
receita muita r?pida e deliciosa. ? a vitamina de sorvete!
Voc? vai precisar de um adulto para ajudar a picar as frutinhas (voc? tamb?m pode picar usando uma faquinha de pl?stico) e tamb?m para bater tudo no liq?idificador para voc?.
- 1 banana grande picada
2 colheres de sopa de aveia em flocos
2 x?caras de morangos picados
2 colheres de sopa de a?car
1 x?cara de leite gelado
- 1 mam?o papaia
- 4 bolas de sorvete de creme
Coloque as frutas, o leite, a aveia e o a?car
no liq?idificador. Bata at? que esteja tudo misturado. Desligue e junte o
sorvete. Use a tecla pulse somente para misturar o sorvete um pouco. Divida
por 2 copos grandes. ? bom que voc? fa?a a vitamina j? na hora de beber, porque se ela ficar
guardada vai escurecer. Esta receita rende dois copos bem cheios. E s? chamar seu melhor amigo e
aproveitar!!
Corte a banana em rodelas e coloque em uma vasilha. Corte o morango em peda?os e misture na vasilha. Corte o mam?o ao meio e retire as sementes. Descasque e corte em cubos.
Coloque as frutas, o leite, a aveia e o a?car no liq?idificador. Bata at? que esteja tudo misturado. Desligue e junte o sorvete. Use a tecla pulse somente para misturar o sorvete um pouco. Divida por 2 copos grandes.
? bom que voc? fa?a a vitamina j? na hora de beber, porque se ela ficar guardada vai escurecer.
Esta receita rende dois copos bem cheios. E s? chamar seu melhor amigo e aproveitar!!
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!