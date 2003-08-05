Que tal uma vitamina com sorvete?


Hoje a nossa amiguinha Luiza Barbosa da Silva vai nos ensinar a fazer uma receita muita r?pida e deliciosa. ? a vitamina de sorvete!

Voc? vai precisar de um adulto para ajudar a picar as frutinhas (voc? tamb?m pode picar usando uma faquinha de pl?stico) e tamb?m para bater tudo no liq?idificador para voc?.


  • 1 banana grande picada





    2 colheres de sopa de aveia em flocos





    2 x?caras de morangos picados




    2 colheres de sopa de a?car



    1 x?cara de leite gelado



  • 1 mam?o papaia



  • 4 bolas de sorvete de creme



Modo de Fazer

Corte a banana em rodelas e coloque em uma vasilha. Corte o morango em peda?os e misture na vasilha. Corte o mam?o ao meio e retire as sementes. Descasque e corte em cubos.

Coloque as frutas, o leite, a aveia e o a?car no liq?idificador. Bata at? que esteja tudo misturado. Desligue e junte o sorvete. Use a tecla pulse somente para misturar o sorvete um pouco. Divida por 2 copos grandes.

? bom que voc? fa?a a vitamina j? na hora de beber, porque se ela ficar guardada vai escurecer.

Esta receita rende dois copos bem cheios. E s? chamar seu melhor amigo e aproveitar!!


