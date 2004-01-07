Humm... que del?cia de maria-mole!


? muito bom ter aquele prato preferido, aquela comidinha que a gente ama. E quando se trata de doces... mais ainda! Mas ? preciso tomar cuidado para n?o exagerar na dose. Hoje, vamos aprender a fazer uma receita pr?tica e divertida: Maria-Mole! E quem d? as dicas ? tamb?m uma Maria, a pequenina Maria J?lia, convidada da Nossa Casa!


Humm! Esse doce de maria mole, ? mole mesmo! Ele treme igual a gelatina e tem pedacinhos de coco. Pode ser branquinho ou colorido, de acordo com o tipo de gelatina que voc? escolher! ? f?cil de fazer e gostoso de comer!!! E voc? pode brincar com seu formato, criando bichinhos, cora?es, e estrelinhas. Vamos tentar juntos?



Separe os ingredientes:

  • 12 folhas de gelatinas incolor
    		•

  • 1 coco ralado
    		•

  • 2 copos de ?gua quente
    		•

  • 300 g de a?car
    		•

    Modo de fazer:

    Dissolva na ?gua quente a gelatina e o a?car e, bata com um batedor de ovos at? dar o ponto de suspiro. Em uma vasilha ligeiramente untada, despeje esse suspiro e deixe na geladeira por uma hora, aproximadamente. Depois, corte em cubinhos, ou ent?o, pegue forminhas diferentes, como de cora??o, estrela, bichinhos e pressione na massa para criar formatos diferentes. Logo ap?s, passe os peda?os no coco ralado.


