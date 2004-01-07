? muito bom ter aquele prato preferido, aquela comidinha que a gente ama. E
quando se trata de doces... mais ainda! Mas ? preciso tomar cuidado para n?o
exagerar na dose. Hoje, vamos aprender a fazer uma receita pr?tica e
divertida: Maria-Mole! E quem d? as dicas ? tamb?m uma Maria, a pequenina Maria J?lia,
convidada da Nossa Casa!
Humm! Esse doce de maria mole, ? mole mesmo! Ele treme igual a gelatina e tem pedacinhos de coco. Pode ser branquinho ou colorido, de acordo com o tipo de gelatina que voc? escolher! ? f?cil de fazer e gostoso de comer!!! E voc? pode brincar com seu formato, criando bichinhos, cora?es, e estrelinhas. Vamos tentar juntos?
Modo de fazer: Dissolva na ?gua quente a gelatina e o a?car e, bata com um batedor de ovos
at? dar o ponto de suspiro. Em uma vasilha ligeiramente untada, despeje
esse suspiro e deixe na geladeira por uma hora, aproximadamente. Depois,
corte em cubinhos, ou ent?o, pegue forminhas diferentes, como de cora??o, estrela, bichinhos e
pressione na massa para criar formatos diferentes. Logo ap?s, passe os
peda?os no coco ralado.
