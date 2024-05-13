Jogos A equipe ACESSA.com elaborou jogos para voc? se divertir. Escolha o que mais gosta e brinque ? vontade!!!
Confira abaixo v?rios links para voc? se divertir,
com jogos, historinhas, quadrinhos, desenhos e muito mais!
Pumpkins - aventuras no fundo do mar, jogo da velha, ajudar a amiguinha Camila a arrumar o quarto, ajudar os Pumpkins a resgatar os etezinhos perdidos no espa?o! Querm mais? Clique aqui!
Divertudo - Ache o gato, adivinhe um n?mero, fa?a mosaicos, ache pulgas escondidas no cachorrinho... Divirta-se!
Cyber Jogos - Quer jogar boliche, cruzadas, batalha naval, dama, basquete pelo computador? Veja aqui ent?o!
Kadik? - Aqui no Ba? do Vov? ficam as brincadeiras antigas. Aprenda a fazer um monte de coisas, como um jogo Resta Um, um avi?o que voa de verdade, um ?nibus espacial, bandeirinhas de S?o Jo?o, m?scaras de carnaval...
Canal Kids - O site tem um mont?o de jogos inteligentes!
Historinhas para Crian?as - Muito legal essas historinhas da Fl?via! N?o deixem de passar l?!
Guia de M?dia - Neste site, voc? encontra os sites mais maneiros, para crian?as e adolescentes!
