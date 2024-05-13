O que ? spam?
1. O que ? spam? Podem ser considerados spams:
O que devo fazer para dificultar a chegada dos spams em minha caixa postal?
Por que a ACESSA.com criou um programa anti-spam?
Como o programa anti-spam do ACESSA.com foi elaborado?
Quem pode ter acesso ao programa?
Como fa?o para ativ?-lo?
Como funciona a pol?tica de filtragem?
Quais s?o as regras gerais?
As regras gerais podem ser mudadas?
Quais s?o as regras individuais?
O que ? a lista branca?
O que ? a lista negra?
Posso desativ?-lo, caso n?o atenda ?s minhas expectativas?
Se algum amigo me enviar um e-mail e eu n?o receber, essa mensagem pode ter sido barrada pelo programa?
E se tiver algum e-mail que quero receber, mas ele foi barrado pelo filtro do programa com base nas regras gerais? O que fa?o para n?o acontecer novamente?
Spam ? o nome dado ao uso abusivo do correio eletr?nico (e-mail) para mandar mensagens n?o-solicitadas para uma grande quantidade de usu?rios. O termo spam origina-se de um programa de s?rie inglesa de com?dia Monty Pyton, onde Vikings desajeitados, num bar, pediram repetida e exageradamente um Spam, marca de um presunto enlatado americano.
1. O que ? spam? Podem ser considerados spams:
Podem ser considerados spams:
- Evite dar sequ?ncia ?s correntes enviadas para seu e-mail. Elas podem
ser uma forma do spammer (nome dado a quem envia os spams) adquirir e-mails
para a montagem de uma lista para a pr?tica de spam.
- Seja criterioso ao informar o seu endere?o de e-mail para sites
comerciais e listas de discuss?o. Informe somente para aqueles que possuam uma clara
pol?tica de privacidade.
- N?o responder um spam. Agindo dessa forma voc? s? vai estimular ainda
mais o envio de propagandas indesejadas.
- N?o se empolgue com as ofertas, por mais que os spams ofere?am boas
oportunidades ? dif?cil acreditar que eles sejam realmente confi?veis
- ? aconselh?vel tamb?m parar de utilizar as op?es remover ou responder
inseridas na mensagem enviada via spam. Na maioria das vezes, essa ? uma
t?tica dos spammers para ter a certeza de que aquela conta existe e pertence
a um internauta ativo, que l? suas correspond?ncias eletr?nicas.
- Crie um endere?o de e-mail p?blico, solicitando ao seu provedor uma
conta adicional. Desta forma, toda vez que voc? participar de enquetes,
promo?es, lista de discuss?es ou qualquer servi?o de terceiros na Web
poder? inserir esse endere?o, fazendo com que o spam v? para l? e n?o mais
para o seu e-mail privado
- Se voc? ? usu?rio do Provedor ACESSA.com, ative o programa anti-spam. O programa vai amenizar o problema.
3. Por que a ACESSA.com criou um programa
anti-spam?
4. Como o programa anti-spam do ACESSA.com foi
elaborado? Antes de estar dispon?vel aos usu?rios do Provedor, o programa anti-spam
passou por um per?odo de testes, permitindo o aperfei?oamento e a
corre??o de poss?veis falhas que poderiam ocorrrer. Ao contr?rio dos v?rus,
os spams n?o possuem assinatura digital que facilita sua identifica??o,
portanto, para viabilizar o programa foi necess?ria a cria??o das regras
gerais suscet?veis a atualiza??o, ? medida que houver necessidade.
5. Quem pode ter acesso ao programa?
6. Como fa?o para ativ?-lo?
7. Como funciona a pol?tica de filtragem?
8. Quais s?o as regras gerais?
9. As regras gerais podem ser mudadas?
10. Quais s?o as regras individuais?
10. O que ? a lista branca?
12. O que ? a lista negra? 13. Posso desativ?-lo, caso n?o atenda ?s minhas
expectativas? 14. Se algum amigo me enviar um e-mail e eu n?o receber, essa mensagem pode
ter sido barrada pelo programa? 15. E se tiver algum e-mail que quero receber, mas ele foi barrado pelo
filtro do programa com base nas regras gerais? O que fa?o para n?o acontecer
novamente? 16.E se ao contr?rio, n?o quero receber mais determinado e-mail e quero que
ele seja reconhecido como spam? O que devo fazer? 17. Quero ter acesso a todos os e-mails que foram barrados pelo programa e
considerados spams. Como fa?o? 18.O programa elimina completamente todos os spams de minha caixa
postal?
1. O que ? spam? Podem ser considerados spams:
A iniciativa faz parte da pol?tica desenvolvida pelo Provedor ACESSA.com de oferecer qualidade nos servi?os prestados aos seus usu?rios. Assim como o anti-v?rus, o novo programa de combate aos spams tamb?m tem por objetivo oferecer tranq?ilidade e seguran?a com total privacidade. O programa ? uma forma de amenizar a chegada de e-mails indesej?veis em sua caixa postal.
O programa anti-spam foi criado com base em pesquisas e baseado em regras desenvolvidas por organiza?es internacionais especialistas no assunto, atrav?s de estudos realizados pelos t?cnicos do ACESSA.com.
O programa est? dispon?vel somente aos usu?rios do Provedor ACESSA.com.
Para ativar o programa ? simples. Basta voc? acessar o link dispon?vel na ?rea de assinantes. L?, voc? ter? que digitar seu login e senha para ter acesso ? tela que lhe informar? como proceder na ativa??o do programa anti-spam. Ap?s a sua solicita??o, a princ?pio, voc? estar? de acordo com as regras gerais para a filtragem de mensagens consideradas spams. Optando pelo programa voc? dever? estar consciente de que poder? correr o risco de n?o receber mensagens "desej?veis" em sua caixa postal, se elas possu?rem qualquer ind?cio de spam descrito nas regras gerais. Portanto, se voc? estiver esperando um e-mail importante, recomenda-se que voc? coloque o endere?o deste e-mail na lista branca. Agindo assim voc? estar? personalizando o seu programa, outra op??o que o anti-spam lhe oferecer?.
A pol?tica de filtragem baseia-se em aplica?es de regras que verificam ind?cios de e-mail n?o autorizado. Isso n?o siginifica dizer que a filtragem eliminar? por completo o spam, mas certamente o reduzir? substancialmente. As regras gerais se aplicar?o a todos os usu?rios que solicitarem o servi?o e as regras individuais se aplicar?o apenas a uma caixa postal.
(Citar os grupos das regras (addresses, dialups...) Explicar cada um deles e dar exemplos concretos. Deixar claro que as regras gerais podem ser atualizadas. Dar acesso a lista completa)
Explicar da atualiza??o e dos crit?rios como isso ? feito
Comentar sobre as listas branca e negra e tudo que o usu?rio poder? fazer no programa para personaliz?-lo.
(explicar quando us?-la e porque)
(explicar quando us?-la e porque)
(Sim, mas se quiser ativar o programa novamente ter? que come?ar do zero. As listas negra e branca que o usu?rio tinha feito antes ser?o perdidas)
(N?o podemos dar certeza disso, mas dizer que ? uma possibilidade se a mensagem estiver algum ind?cio de spam presente na regra geral)
(falar da lista branca. Explicar que das pr?ximas vezes ele ter? que colocar o endere?o do e-mail desejado nesta lista e ressaltar que aquele e-mail que ele perdeu ele n?o ter? mais acesso a ele. Falar tamb?m que ele pode ter uma atitude preventiva. Se ? t?o importante o e-mail adicione logo na lista branca.)
(falar da lista negra. Explicar tamb?m que se ele resolver, esse e-mail pode ser retirado da lista negra e passado para a branca e o usu?rio voltar a receber e-mails deste endere?o)
(N?o tem jeito. Explicar que as mensagens ser?o perdidas. Oferecer a op??o da lista branca ou sugerir para pedir ao remetente que envie novamente)
(Falar que o programa vai amenizar em tantos %. A pessoa pode continuar recebendo alguns spams. Solu??o coloque o e-mail na lista negra).
Spam ? o nome dado ao uso abusivo do correio eletr?nico (e-mail) para mandar mensagens n?o-solicitadas para uma grande quantidade de usu?rios. O termo spam origina-se de um programa de s?rie inglesa de com?dia Monty Pyton, onde Vikings desajeitados, num bar, pediram repetida e exageradamente um Spam, marca de um presunto enlatado americano.
4. Como o programa anti-spam do ACESSA.com foi
elaborado? Antes de estar dispon?vel aos usu?rios do Provedor, o programa anti-spam
passou por um per?odo de testes, permitindo o aperfei?oamento e a
corre??o de poss?veis falhas que poderiam ocorrrer. Ao contr?rio dos v?rus,
os spams n?o possuem assinatura digital que facilita sua identifica??o,
portanto, para viabilizar o programa foi necess?ria a cria??o das regras
gerais suscet?veis a atualiza??o, ? medida que houver necessidade.
5. Quem pode ter acesso ao programa?
6. Como fa?o para ativ?-lo?
7. Como funciona a pol?tica de filtragem?
8. Quais s?o as regras gerais?
9. As regras gerais podem ser mudadas?
10. Quais s?o as regras individuais?
10. O que ? a lista branca?
12. O que ? a lista negra? 13. Posso desativ?-lo, caso n?o atenda ?s minhas
expectativas? 14. Se algum amigo me enviar um e-mail e eu n?o receber, essa mensagem pode
ter sido barrada pelo programa? 15. E se tiver algum e-mail que quero receber, mas ele foi barrado pelo
filtro do programa com base nas regras gerais? O que fa?o para n?o acontecer
novamente? 16.E se ao contr?rio, n?o quero receber mais determinado e-mail e quero que
ele seja reconhecido como spam? O que devo fazer? 17. Quero ter acesso a todos os e-mails que foram barrados pelo programa e
considerados spams. Como fa?o? 18.O programa elimina completamente todos os spams de minha caixa
postal?
1. O que ? spam? Podem ser considerados spams:
Antes de estar dispon?vel aos usu?rios do Provedor, o programa anti-spam passou por um per?odo de testes, permitindo o aperfei?oamento e a corre??o de poss?veis falhas que poderiam ocorrrer. Ao contr?rio dos v?rus, os spams n?o possuem assinatura digital que facilita sua identifica??o, portanto, para viabilizar o programa foi necess?ria a cria??o das regras gerais suscet?veis a atualiza??o, ? medida que houver necessidade.
5. Quem pode ter acesso ao programa?
6. Como fa?o para ativ?-lo?
7. Como funciona a pol?tica de filtragem?
8. Quais s?o as regras gerais?
9. As regras gerais podem ser mudadas?
10. Quais s?o as regras individuais?
10. O que ? a lista branca?
12. O que ? a lista negra? 13. Posso desativ?-lo, caso n?o atenda ?s minhas
expectativas? 14. Se algum amigo me enviar um e-mail e eu n?o receber, essa mensagem pode
ter sido barrada pelo programa? 15. E se tiver algum e-mail que quero receber, mas ele foi barrado pelo
filtro do programa com base nas regras gerais? O que fa?o para n?o acontecer
novamente? 16.E se ao contr?rio, n?o quero receber mais determinado e-mail e quero que
ele seja reconhecido como spam? O que devo fazer? 17. Quero ter acesso a todos os e-mails que foram barrados pelo programa e
considerados spams. Como fa?o? 18.O programa elimina completamente todos os spams de minha caixa
postal?
1. O que ? spam? Podem ser considerados spams:
6. Como fa?o para ativ?-lo?
7. Como funciona a pol?tica de filtragem?
8. Quais s?o as regras gerais?
9. As regras gerais podem ser mudadas?
10. Quais s?o as regras individuais?
10. O que ? a lista branca?
12. O que ? a lista negra? 13. Posso desativ?-lo, caso n?o atenda ?s minhas
expectativas? 14. Se algum amigo me enviar um e-mail e eu n?o receber, essa mensagem pode
ter sido barrada pelo programa? 15. E se tiver algum e-mail que quero receber, mas ele foi barrado pelo
filtro do programa com base nas regras gerais? O que fa?o para n?o acontecer
novamente? 16.E se ao contr?rio, n?o quero receber mais determinado e-mail e quero que
ele seja reconhecido como spam? O que devo fazer? 17. Quero ter acesso a todos os e-mails que foram barrados pelo programa e
considerados spams. Como fa?o? 18.O programa elimina completamente todos os spams de minha caixa
postal?
1. O que ? spam? Podem ser considerados spams:
7. Como funciona a pol?tica de filtragem?
8. Quais s?o as regras gerais?
9. As regras gerais podem ser mudadas?
10. Quais s?o as regras individuais?
10. O que ? a lista branca?
12. O que ? a lista negra? 13. Posso desativ?-lo, caso n?o atenda ?s minhas
expectativas? 14. Se algum amigo me enviar um e-mail e eu n?o receber, essa mensagem pode
ter sido barrada pelo programa? 15. E se tiver algum e-mail que quero receber, mas ele foi barrado pelo
filtro do programa com base nas regras gerais? O que fa?o para n?o acontecer
novamente? 16.E se ao contr?rio, n?o quero receber mais determinado e-mail e quero que
ele seja reconhecido como spam? O que devo fazer? 17. Quero ter acesso a todos os e-mails que foram barrados pelo programa e
considerados spams. Como fa?o? 18.O programa elimina completamente todos os spams de minha caixa
postal?
1. O que ? spam? Podem ser considerados spams:
8. Quais s?o as regras gerais?
9. As regras gerais podem ser mudadas?
10. Quais s?o as regras individuais?
10. O que ? a lista branca?
12. O que ? a lista negra? 13. Posso desativ?-lo, caso n?o atenda ?s minhas
expectativas? 14. Se algum amigo me enviar um e-mail e eu n?o receber, essa mensagem pode
ter sido barrada pelo programa? 15. E se tiver algum e-mail que quero receber, mas ele foi barrado pelo
filtro do programa com base nas regras gerais? O que fa?o para n?o acontecer
novamente? 16.E se ao contr?rio, n?o quero receber mais determinado e-mail e quero que
ele seja reconhecido como spam? O que devo fazer? 17. Quero ter acesso a todos os e-mails que foram barrados pelo programa e
considerados spams. Como fa?o? 18.O programa elimina completamente todos os spams de minha caixa
postal?
1. O que ? spam? Podem ser considerados spams:
9. As regras gerais podem ser mudadas?
10. Quais s?o as regras individuais?
10. O que ? a lista branca?
12. O que ? a lista negra? 13. Posso desativ?-lo, caso n?o atenda ?s minhas
expectativas? 14. Se algum amigo me enviar um e-mail e eu n?o receber, essa mensagem pode
ter sido barrada pelo programa? 15. E se tiver algum e-mail que quero receber, mas ele foi barrado pelo
filtro do programa com base nas regras gerais? O que fa?o para n?o acontecer
novamente? 16.E se ao contr?rio, n?o quero receber mais determinado e-mail e quero que
ele seja reconhecido como spam? O que devo fazer? 17. Quero ter acesso a todos os e-mails que foram barrados pelo programa e
considerados spams. Como fa?o? 18.O programa elimina completamente todos os spams de minha caixa
postal?
1. O que ? spam? Podem ser considerados spams:
10. Quais s?o as regras individuais?
10. O que ? a lista branca?
12. O que ? a lista negra? 13. Posso desativ?-lo, caso n?o atenda ?s minhas
expectativas? 14. Se algum amigo me enviar um e-mail e eu n?o receber, essa mensagem pode
ter sido barrada pelo programa? 15. E se tiver algum e-mail que quero receber, mas ele foi barrado pelo
filtro do programa com base nas regras gerais? O que fa?o para n?o acontecer
novamente? 16.E se ao contr?rio, n?o quero receber mais determinado e-mail e quero que
ele seja reconhecido como spam? O que devo fazer? 17. Quero ter acesso a todos os e-mails que foram barrados pelo programa e
considerados spams. Como fa?o? 18.O programa elimina completamente todos os spams de minha caixa
postal?
1. O que ? spam? Podem ser considerados spams:
12. O que ? a lista negra? 13. Posso desativ?-lo, caso n?o atenda ?s minhas
expectativas? 14. Se algum amigo me enviar um e-mail e eu n?o receber, essa mensagem pode
ter sido barrada pelo programa? 15. E se tiver algum e-mail que quero receber, mas ele foi barrado pelo
filtro do programa com base nas regras gerais? O que fa?o para n?o acontecer
novamente? 16.E se ao contr?rio, n?o quero receber mais determinado e-mail e quero que
ele seja reconhecido como spam? O que devo fazer? 17. Quero ter acesso a todos os e-mails que foram barrados pelo programa e
considerados spams. Como fa?o? 18.O programa elimina completamente todos os spams de minha caixa
postal?
1. O que ? spam? Podem ser considerados spams:
13. Posso desativ?-lo, caso n?o atenda ?s minhas
expectativas?
14. Se algum amigo me enviar um e-mail e eu n?o receber, essa mensagem pode
ter sido barrada pelo programa?
15. E se tiver algum e-mail que quero receber, mas ele foi barrado pelo
filtro do programa com base nas regras gerais? O que fa?o para n?o acontecer
novamente?
16.E se ao contr?rio, n?o quero receber mais determinado e-mail e quero que
ele seja reconhecido como spam? O que devo fazer?
17. Quero ter acesso a todos os e-mails que foram barrados pelo programa e
considerados spams. Como fa?o?
18.O programa elimina completamente todos os spams de minha caixa
postal?
1. O que ? spam? Podem ser considerados spams:
Podem ser considerados spams:
3. Por que a ACESSA.com criou um programa
anti-spam?
4. Como o programa anti-spam do ACESSA.com foi
elaborado? Antes de estar dispon?vel aos usu?rios do Provedor, o programa anti-spam
passou por um per?odo de testes, permitindo o aperfei?oamento e a
corre??o de poss?veis falhas que poderiam ocorrrer. Ao contr?rio dos v?rus,
os spams n?o possuem assinatura digital que facilita sua identifica??o,
portanto, para viabilizar o programa foi necess?ria a cria??o das regras
gerais suscet?veis a atualiza??o, ? medida que houver necessidade.
5. Quem pode ter acesso ao programa?
6. Como fa?o para ativ?-lo?
7. Como funciona a pol?tica de filtragem?
8. Quais s?o as regras gerais?
9. As regras gerais podem ser mudadas?
10. Quais s?o as regras individuais?
10. O que ? a lista branca?
12. O que ? a lista negra? 13. Posso desativ?-lo, caso n?o atenda ?s minhas
expectativas? 14. Se algum amigo me enviar um e-mail e eu n?o receber, essa mensagem pode
ter sido barrada pelo programa? 15. E se tiver algum e-mail que quero receber, mas ele foi barrado pelo
filtro do programa com base nas regras gerais? O que fa?o para n?o acontecer
novamente? 16.E se ao contr?rio, n?o quero receber mais determinado e-mail e quero que
ele seja reconhecido como spam? O que devo fazer? 17. Quero ter acesso a todos os e-mails que foram barrados pelo programa e
considerados spams. Como fa?o? 18.O programa elimina completamente todos os spams de minha caixa
postal?
A iniciativa faz parte da pol?tica desenvolvida pelo Provedor ACESSA.com de oferecer qualidade nos servi?os prestados aos seus usu?rios. Assim como o anti-v?rus, o novo programa de combate aos spams tamb?m tem por objetivo oferecer tranq?ilidade e seguran?a com total privacidade. O programa ? uma forma de amenizar a chegada de e-mails indesej?veis em sua caixa postal.
O programa anti-spam foi criado com base em pesquisas e baseado em regras desenvolvidas por organiza?es internacionais especialistas no assunto, atrav?s de estudos realizados pelos t?cnicos do ACESSA.com.
O programa est? dispon?vel somente aos usu?rios do Provedor ACESSA.com.
Para ativar o programa ? simples. Basta voc? acessar o link dispon?vel na ?rea de assinantes. L?, voc? ter? que digitar seu login e senha para ter acesso ? tela que lhe informar? como proceder na ativa??o do programa anti-spam. Ap?s a sua solicita??o, a princ?pio, voc? estar? de acordo com as regras gerais para a filtragem de mensagens consideradas spams. Optando pelo programa voc? dever? estar consciente de que poder? correr o risco de n?o receber mensagens "desej?veis" em sua caixa postal, se elas possu?rem qualquer ind?cio de spam descrito nas regras gerais. Portanto, se voc? estiver esperando um e-mail importante, recomenda-se que voc? coloque o endere?o deste e-mail na lista branca. Agindo assim voc? estar? personalizando o seu programa, outra op??o que o anti-spam lhe oferecer?.
A pol?tica de filtragem baseia-se em aplica?es de regras que verificam ind?cios de e-mail n?o autorizado. Isso n?o siginifica dizer que a filtragem eliminar? por completo o spam, mas certamente o reduzir? substancialmente. As regras gerais se aplicar?o a todos os usu?rios que solicitarem o servi?o e as regras individuais se aplicar?o apenas a uma caixa postal.
(Citar os grupos das regras (addresses, dialups...) Explicar cada um deles e dar exemplos concretos. Deixar claro que as regras gerais podem ser atualizadas. Dar acesso a lista completa)
Explicar da atualiza??o e dos crit?rios como isso ? feito
Comentar sobre as listas branca e negra e tudo que o usu?rio poder? fazer no programa para personaliz?-lo.
(explicar quando us?-la e porque)
(explicar quando us?-la e porque)
(Sim, mas se quiser ativar o programa novamente ter? que come?ar do zero. As listas negra e branca que o usu?rio tinha feito antes ser?o perdidas)
(N?o podemos dar certeza disso, mas dizer que ? uma possibilidade se a mensagem estiver algum ind?cio de spam presente na regra geral)
(falar da lista branca. Explicar que das pr?ximas vezes ele ter? que colocar o endere?o do e-mail desejado nesta lista e ressaltar que aquele e-mail que ele perdeu ele n?o ter? mais acesso a ele. Falar tamb?m que ele pode ter uma atitude preventiva. Se ? t?o importante o e-mail adicione logo na lista branca.)
(falar da lista negra. Explicar tamb?m que se ele resolver, esse e-mail pode ser retirado da lista negra e passado para a branca e o usu?rio voltar a receber e-mails deste endere?o)
(N?o tem jeito. Explicar que as mensagens ser?o perdidas. Oferecer a op??o da lista branca ou sugerir para pedir ao remetente que envie novamente)
(Falar que o programa vai amenizar em tantos %. A pessoa pode continuar recebendo alguns spams. Solu??o coloque o e-mail na lista negra).
4. Como o programa anti-spam do ACESSA.com foi
elaborado? Antes de estar dispon?vel aos usu?rios do Provedor, o programa anti-spam
passou por um per?odo de testes, permitindo o aperfei?oamento e a
corre??o de poss?veis falhas que poderiam ocorrrer. Ao contr?rio dos v?rus,
os spams n?o possuem assinatura digital que facilita sua identifica??o,
portanto, para viabilizar o programa foi necess?ria a cria??o das regras
gerais suscet?veis a atualiza??o, ? medida que houver necessidade.
5. Quem pode ter acesso ao programa?
6. Como fa?o para ativ?-lo?
7. Como funciona a pol?tica de filtragem?
8. Quais s?o as regras gerais?
9. As regras gerais podem ser mudadas?
10. Quais s?o as regras individuais?
10. O que ? a lista branca?
12. O que ? a lista negra? 13. Posso desativ?-lo, caso n?o atenda ?s minhas
expectativas? 14. Se algum amigo me enviar um e-mail e eu n?o receber, essa mensagem pode
ter sido barrada pelo programa? 15. E se tiver algum e-mail que quero receber, mas ele foi barrado pelo
filtro do programa com base nas regras gerais? O que fa?o para n?o acontecer
novamente? 16.E se ao contr?rio, n?o quero receber mais determinado e-mail e quero que
ele seja reconhecido como spam? O que devo fazer? 17. Quero ter acesso a todos os e-mails que foram barrados pelo programa e
considerados spams. Como fa?o? 18.O programa elimina completamente todos os spams de minha caixa
postal?
Antes de estar dispon?vel aos usu?rios do Provedor, o programa anti-spam passou por um per?odo de testes, permitindo o aperfei?oamento e a corre??o de poss?veis falhas que poderiam ocorrrer. Ao contr?rio dos v?rus, os spams n?o possuem assinatura digital que facilita sua identifica??o, portanto, para viabilizar o programa foi necess?ria a cria??o das regras gerais suscet?veis a atualiza??o, ? medida que houver necessidade.
5. Quem pode ter acesso ao programa?
6. Como fa?o para ativ?-lo?
7. Como funciona a pol?tica de filtragem?
8. Quais s?o as regras gerais?
9. As regras gerais podem ser mudadas?
10. Quais s?o as regras individuais?
10. O que ? a lista branca?
12. O que ? a lista negra? 13. Posso desativ?-lo, caso n?o atenda ?s minhas
expectativas? 14. Se algum amigo me enviar um e-mail e eu n?o receber, essa mensagem pode
ter sido barrada pelo programa? 15. E se tiver algum e-mail que quero receber, mas ele foi barrado pelo
filtro do programa com base nas regras gerais? O que fa?o para n?o acontecer
novamente? 16.E se ao contr?rio, n?o quero receber mais determinado e-mail e quero que
ele seja reconhecido como spam? O que devo fazer? 17. Quero ter acesso a todos os e-mails que foram barrados pelo programa e
considerados spams. Como fa?o? 18.O programa elimina completamente todos os spams de minha caixa
postal?
6. Como fa?o para ativ?-lo?
7. Como funciona a pol?tica de filtragem?
8. Quais s?o as regras gerais?
9. As regras gerais podem ser mudadas?
10. Quais s?o as regras individuais?
10. O que ? a lista branca?
12. O que ? a lista negra? 13. Posso desativ?-lo, caso n?o atenda ?s minhas
expectativas? 14. Se algum amigo me enviar um e-mail e eu n?o receber, essa mensagem pode
ter sido barrada pelo programa? 15. E se tiver algum e-mail que quero receber, mas ele foi barrado pelo
filtro do programa com base nas regras gerais? O que fa?o para n?o acontecer
novamente? 16.E se ao contr?rio, n?o quero receber mais determinado e-mail e quero que
ele seja reconhecido como spam? O que devo fazer? 17. Quero ter acesso a todos os e-mails que foram barrados pelo programa e
considerados spams. Como fa?o? 18.O programa elimina completamente todos os spams de minha caixa
postal?
7. Como funciona a pol?tica de filtragem?
8. Quais s?o as regras gerais?
9. As regras gerais podem ser mudadas?
10. Quais s?o as regras individuais?
10. O que ? a lista branca?
12. O que ? a lista negra? 13. Posso desativ?-lo, caso n?o atenda ?s minhas
expectativas? 14. Se algum amigo me enviar um e-mail e eu n?o receber, essa mensagem pode
ter sido barrada pelo programa? 15. E se tiver algum e-mail que quero receber, mas ele foi barrado pelo
filtro do programa com base nas regras gerais? O que fa?o para n?o acontecer
novamente? 16.E se ao contr?rio, n?o quero receber mais determinado e-mail e quero que
ele seja reconhecido como spam? O que devo fazer? 17. Quero ter acesso a todos os e-mails que foram barrados pelo programa e
considerados spams. Como fa?o? 18.O programa elimina completamente todos os spams de minha caixa
postal?
8. Quais s?o as regras gerais?
9. As regras gerais podem ser mudadas?
10. Quais s?o as regras individuais?
10. O que ? a lista branca?
12. O que ? a lista negra? 13. Posso desativ?-lo, caso n?o atenda ?s minhas
expectativas? 14. Se algum amigo me enviar um e-mail e eu n?o receber, essa mensagem pode
ter sido barrada pelo programa? 15. E se tiver algum e-mail que quero receber, mas ele foi barrado pelo
filtro do programa com base nas regras gerais? O que fa?o para n?o acontecer
novamente? 16.E se ao contr?rio, n?o quero receber mais determinado e-mail e quero que
ele seja reconhecido como spam? O que devo fazer? 17. Quero ter acesso a todos os e-mails que foram barrados pelo programa e
considerados spams. Como fa?o? 18.O programa elimina completamente todos os spams de minha caixa
postal?
9. As regras gerais podem ser mudadas?
10. Quais s?o as regras individuais?
10. O que ? a lista branca?
12. O que ? a lista negra? 13. Posso desativ?-lo, caso n?o atenda ?s minhas
expectativas? 14. Se algum amigo me enviar um e-mail e eu n?o receber, essa mensagem pode
ter sido barrada pelo programa? 15. E se tiver algum e-mail que quero receber, mas ele foi barrado pelo
filtro do programa com base nas regras gerais? O que fa?o para n?o acontecer
novamente? 16.E se ao contr?rio, n?o quero receber mais determinado e-mail e quero que
ele seja reconhecido como spam? O que devo fazer? 17. Quero ter acesso a todos os e-mails que foram barrados pelo programa e
considerados spams. Como fa?o? 18.O programa elimina completamente todos os spams de minha caixa
postal?
10. Quais s?o as regras individuais?
10. O que ? a lista branca?
12. O que ? a lista negra? 13. Posso desativ?-lo, caso n?o atenda ?s minhas
expectativas? 14. Se algum amigo me enviar um e-mail e eu n?o receber, essa mensagem pode
ter sido barrada pelo programa? 15. E se tiver algum e-mail que quero receber, mas ele foi barrado pelo
filtro do programa com base nas regras gerais? O que fa?o para n?o acontecer
novamente? 16.E se ao contr?rio, n?o quero receber mais determinado e-mail e quero que
ele seja reconhecido como spam? O que devo fazer? 17. Quero ter acesso a todos os e-mails que foram barrados pelo programa e
considerados spams. Como fa?o? 18.O programa elimina completamente todos os spams de minha caixa
postal?
12. O que ? a lista negra? 13. Posso desativ?-lo, caso n?o atenda ?s minhas
expectativas? 14. Se algum amigo me enviar um e-mail e eu n?o receber, essa mensagem pode
ter sido barrada pelo programa? 15. E se tiver algum e-mail que quero receber, mas ele foi barrado pelo
filtro do programa com base nas regras gerais? O que fa?o para n?o acontecer
novamente? 16.E se ao contr?rio, n?o quero receber mais determinado e-mail e quero que
ele seja reconhecido como spam? O que devo fazer? 17. Quero ter acesso a todos os e-mails que foram barrados pelo programa e
considerados spams. Como fa?o? 18.O programa elimina completamente todos os spams de minha caixa
postal?
13. Posso desativ?-lo, caso n?o atenda ?s minhas
expectativas?
14. Se algum amigo me enviar um e-mail e eu n?o receber, essa mensagem pode
ter sido barrada pelo programa?
15. E se tiver algum e-mail que quero receber, mas ele foi barrado pelo
filtro do programa com base nas regras gerais? O que fa?o para n?o acontecer
novamente?
16.E se ao contr?rio, n?o quero receber mais determinado e-mail e quero que
ele seja reconhecido como spam? O que devo fazer?
17. Quero ter acesso a todos os e-mails que foram barrados pelo programa e
considerados spams. Como fa?o?
18.O programa elimina completamente todos os spams de minha caixa
postal?
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!