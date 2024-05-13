Cidade Muria? em alerta Cidade vizinha ? Juiz de Fora j? tem ?ndice de casos de meningite que superam em sete vezes a m?dia nacional Ricardo Corr?a

08/06/2006

Caio C?sar Silva Lima (foto) tem quase 10 anos de idade. Nasceu junto com a ascens?o da internet no Brasil, cujo marco ? o ano de 1996. E ele faz jus a essa evolu??o: ? usu?rio praticamente avan?ado da web. Sabe navegar, usar MSN, tem perfil no Orkut, estuda e pesquisa no computador. "O que eu mais gosto mesmo ? entrar no MSN pra conversar com meus amigos e mexer no Orkut", conta o garoto, estudante da 3? s?rie que aprendeu a mexer na m?quina com o irm?o.

"Eu ficava vendo ele usar o computador e, j? com cinco anos, sabia algumas coisas. Depois fui aprendendo mais", diz o pequeno not?vel, que n?o apenas brinca no PC, mas j? usou a internet em trabalhos escolares de Ci?ncias e Geografia - al?m, ainda, de treinar em jogos de aventura e luta e ouvir m?sica, especialmente hip hop. "Sou f? do 50 Cent", comenta, se referindo ao famoso m?sico americano.

Como Caio, milhares de crian?as nascidas h? uma d?cada t?m familiaridade com a internet de dar inveja a marmanjos. Muito disso se deve ao fato de essas crian?as terem chegado a um mundo crescentemente tomado pelo uso dos computadores. O abismo existente entre quem tinha 10 anos em 1996 e quem tem 10 anos hoje, com rela??o ao uso das m?quinas, ? enorme, tanto na intimidade com o meio quanto no processo de aprendizado.

"Por essas crian?as terem computadores em casa j? quando rec?m-nascidas, elas aprendem muito r?pido a mexer no equipamento. Antigamente n?o havia esse acesso t?o grande", diz Edilsa Maria Ferreira de Oliveira (foto), professora de inform?tica na educa??o que come?ou a trabalhar com essa metodologia conjugada h? tr?s anos. "Hoje ? comum a crian?a se matricular em cursos espec?ficos e extraclasse para aprender a trabalhar nos programas t?picos do computador, como Word, PowerPoint e Excel. Isso ? algo que n?o existia h? 10 anos e s? se tornou comum com a populariza??o da internet".

Edilsa sabe o que fala: al?m de dar aulas num col?gio, tamb?m ? professora de inform?tica infantil especificamente no ensino do uso desses aplicativos t?o comuns e fundamentais no uso cotidiano do computador. "A tend?ncia ? isso aumentar mais e mais, com as crian?as aprendente cada vez mais cedo".

A professora considera fundamental esse relacionamento da crian?a com os computadores e a internet desde cedo. "? algo que n?o tem volta, mas ? muito ben?fico", afirma, ela mesma m?e de duas garotas (uma de seis e outra de nove anos) usu?rias de internet. Edilsa apenas ressalta que, assim como quase tudo relativo ? educa??o da crian?a, ? preciso que pais e respons?veis fiquem atentos ao que a garotada anda fazendo nas m?quinas. "Deve haver algum limite e controle, para n?o se tornar prejudicial".

