Internet: um servi?o de utilidade p?blica

Al?m de fonte de pesquisa, na internet voc? tamb?m pode resolver muitos problemas sem precisar sair de casa

Fernando Rocha

Rep?rter

20/01/06

O empres?rio, ?bson K?pke, comenta sobre outros servi?os dispon?veis na internet.



Dentre os muitos servi?os que a internet possui, alguns s?o pouco lembrados na hora de resolver um entrave burocr?tico ou buscar uma informa??o precisa. Que tal consultar a meteorologia para saber como vai ficar o tempo na praia, antes de viajar e ficar todo o feriado debaixo de chuva ou procurar por multas e infra?es no site do Detran , ao comprar um carro ou, at? mesmo, registrar um p?ssaro silvestre no Ibama para quem ? criador regularizado?

Esses s?o alguns dos muitos servi?os da internet que, ? claro, tamb?m serve para encontrar os amigos nas salas de bate-papo, fazer compras, consultar servi?os banc?rios, trocar mensagens...

"N?o uso Orkut ou MSN", comenta o microempres?rio do setor de educa??o Eduardo d'?vila Albuquerque (foto ao lado). Para Eduardo, internet ? sin?nimo de funcionalidade e objetividade: "por exemplo, quando vou viajar para praia, procuro na internet informa?es sobre como vai estar o tempo para onde eu estou indo". Ou ainda, "sempre entro no site do Detram para consultar multas e/ou infra?es de tr?nsito que, porventura, eu tenha sido penalizado", diz.

Do hor?scopo ao IBAMA

J? a secret?ria Tatiana de F?tima de Souza (foto ao lado), diferente de Eduardo, usa a internet para fun?es bem distintas. Das salas de bate-papo virtuais e consulta ao hor?scopo at? "registrar os p?ssaros silvestres do meu pai junto ao Ibama", completa.

"Entro tamb?m no site da Receita Federal para cadastro de CPF e consulta a processos."





Na mesma linha de Tatiana est? Adriel Willian Fernandes da Silva (foto ao lado), dono de um escrit?rio de contabilidade, "al?m da troca de mensagens, uso a internet para muita coisa. Consulto bibliotecas virtuais e as notas da faculdade, uso o site dos correios para procurar endere?os, o site da receita para fazer declara??o de imposto de renda e por a? vai", ressalta.

Praticidade, comodidade e rapidez foram os principais pontos levantados pelos entrevistados da ACESSA.COM para o uso de servi?os pela internet. "? r?pido e f?cil. Por isso que eu uso, tanto pessoalmente quanto profissionalmente", afirma o advogado Leonardo Damasceno Lobo (foto ao lado). "Seja para os clientes do meu escrit?rio ou para uso particular, ? muito pr?tico", complementa Adriel da Silva.





