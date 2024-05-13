Usu?rios do ACESSA.com

ter?o programa anti-spam

Programa vai minimizar chegada de e-mails indesej?veis

Ludmila Gusman

12/07/02

O provedordisponibilizar? dentro de alguns meses um programa anti-spam aos seus usu?rios. A novidade est? em fase final de testes e foi elaborada segundo crit?rios de seguran?a com base em discuss?es e pesquisas.

Os funcion?rios da empresa ser?o os primeiros a testar o programa. T?o logo os resultados atendam as expectativas, seguindo as normas previstas, o provedor oferecer? o produto gratuitamente aos seus usu?rios. "Ainda estamos estudando como isso ser? feito. O programa deve ser constamente atualizado e essa atualiza??o exige crit?rios, j? que o e-mail ser? bloqueado e o destinat?rio poder? n?o receber, por exemplo, uma mensagem que ele julga importante", esclarece o diretor t?cnico do provedor ACESSA.com, S?rgio Guimar?es de Faria.

Ele explica que os testes iniciais t?m sido positivos e que o programa j? reduziu um n?mero consider?vel de spams em sua caixa postal. "Tem dias que recebo quase 200 e-mails e a maioria chega nos finais de semana. Com o programa, tem passado poucos e s?o raros aqueles que ficam retidos que n?o s?o spams", diz ele.

Como o programa funciona?

S?rgio ressalta que ao elaborar o programa anti-spam, do provedor ACESSA.com, foi preciso estabelecer um conjunto de regras suscet?veis ? atualiza??o, j? que os spammers a cada dia inventam novos mecanismos para encaminhar a mensagem ao destinat?rio.

Uma destas regras presente no programa foi organizada a partir de uma lista de endere?os que s?o considerados spams. Desta forma, qualquer e-mail proveniente de um dos nomes especificados no programa ser?o bloqueados pelo provedor e, portanto, n?o chegar?o ? caixa postal do usu?rio. A outra forma de impedir a passagem dos spams foi reter os e-mails que possuem em seu texto express?es, como por exemplo, Ganhe Dinheiro, Aumente suas vendas, entre outras, t?picas destes tipos de mensagens. "? preciso ser bastante seletivo nas express?es para n?o correr o risco de passar algumas que s?o importantes ou vice-versa", comenta o diretor.

Al?m das regras citadas acima, o programa ter? outros tipos de controle como a possibilidade de verificar o local de onde a mensagem ? enviada. De acordo com S?rgio Faria, a maioria dos spammers envia o e-mail do seu pr?prio servidor. "Eles criam um servidor que possui uma conex?o direta e n?o passa por nenhum provedor", diz. Os spams deste tipo tamb?m ser?o bloqueados pelo programa. A outra forma de impedir que o usu?rio receba mensagens que n?o solicitou ? analisar o cabe?alho do e-mail. O programa verifica o dom?nio da mensagem e de que IP ela foi enviada. Alguns exemplos deste bloqueio s?o mensagens que o from (de onde vem o e-mail) n?o tem nada escrito, ou ent?o que o subject possua algumas palavras do tipo Novidades Sex ou Maximize suas Vendas, entre outras.

Mesmo com todos esses cuidados ? necess?rio ainda ter crit?rios na determina??o dos bloqueios. Por esse motivo, a atualiza??o e a pesquisa de o que ? um spam n?o pode ser feita aleatoriamente e nem sem certezas.

Cada um pode personalizar o seu

As regras gerais s?o estipuladas. A partir da?, todos os e-mails que estiverem inclu?dos na determina??o do programa n?o chegar?o ? caixa postal. Mas se o usu?rio do provedor ACESSA.com quiser receber determinados e-mails, ou ent?o, n?o receber outros que n?o est?o inclu?dos nos limites do programa? Para esses usu?rios, o provedor vai possibilitar o conjunto de regras particulares.

Ap?s estar de acordo com as regras gerais do programa, cada usu?rio poder? fazer as suas considera?es. "Ele poder? solicitar o que ? chamado de lista branca, ou seja, se for da autoriza??o dele, mesmo que um e-mail esteja inclu?do nas regras para ser bloqueado, o usu?rio poder? receb?-lo em sua caixa postal, desde que esse tipo de mensagem esteja inclu?da em sua lista branca", explica S?rgio. Para esclarecer todos os detalhes do programa, o provedor ACESSA.com pretende ainda disponibilizar uma interface de comunica??o com o usu?rio. Atrav?s do site, ele ter? acesso ?s regras gerais e se preferir, estabelecer ainda as suas particulares.