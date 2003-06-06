Aqui quem manda ? voc?!

A Acessa.com inova mais uma vez e permite que o usu?rio tenha

mais autonomia com as nova ger?ncias de e-mail e telefones

T?mara Lis

06/06/03

Que tal ter a possibilidade de criar novos e-mails e caixas-postais de acordo com sua necessidade pessoal e profissional? Poder controlar de que telefones ser?o feitas as conex?es para as suas contas? Bom demais para ser verdade? S? se n?o for para os assinantes da Acessa.com

Os usu?rios da Acessa.com j? podem contar com dois novos programas: um de ger?ncia de e-mail e outro de ger?ncia de telefone que v?o facilitar em muito a vida dos internautas. Com estas novas ferramentas o usu?rio tem mais autonomia para fazer as modifica?es que julgar convenientes em sua conta e controlar tudo o que est? sendo feito em sua assinatura.

Ger?ncia de e-mails

A ger?ncia de e-mails ? a possibilidade que o usu?rio tem de fazer as altera?es que achar convenientes em suas caixas postais. A grande vantagem da ger?ncia de e-mails ? que os usu?rios se tornaram mais independentes para realizar as opera?es que julgarem necess?rias.

O usu?rio titular (o respons?vel pela assinatura) pode, atrav?s da ger?ncia de e-mails criar v?rios endere?os de e-mails e redireciona-los para a mesma caixa postal. Al?m de poder fazer o redirecionamento para endere?os fora do provedor.





Privacidade

A possibilidade de criar v?rias caixas postais significa um grande ganho em rela??o ? privacidade dos usu?rios. J? que, por exemplo, em uma casa onde 4 pessoas utilizam a mesma conta cada uma pode ter uma caixa-postal s? para si, com a certeza de que os outros usu?rios n?o v?o ter acesso as mensagens que chegarem a sua caixa-postal.

Al?m disso o usu?rio titular(aquele, respons?vel por pagar a conta!) n?o precisa se preocupar porque todas as altera?es relacionadas ? assinatura ou a caixa postal principal s? poder?o ser feitas por ele. O usu?rio tem ainda a uma op??o na p?gina de ger?ncia de e-mails onde ele pode escolher entre receber e-mail notificando altera?es em alguma caixa postal.





Se esta op??o for habilitada, todas as altera?es feitas por usu?rios secund?rios da conta, ser?o comunicadas tamb?m ao usu?rio titular. Nesta op??o tamb?m ? poss?vel ativar antispam (colocar link) , ativar antivirus e bloquear email-s com arquivos execut?veis anexados. Mas ? preciso esclarecer que estas op?es s?o disponibilizadas de acordo com o tipo de assinatura do usu?rio; caso alguma dessas op?es estejam desabilitadas para o usu?rio ? porque ele n?o tem permiss?o para alter?-las.

O que ? caixa-postal? Caixa postal ? um espa?o em disco identificado por uma conta ou por um login (que ? uma identifica??o alfanum?rica gerada automaticamente pelo sistema). A possibilidade de cria??o de caixas postais adicionais vai depender do plano adquirido pelo usu?rio que vai permitir que ele abra outras caixas-postais com ou sem custo adicional

Ger?ncia de Telefones!

Voc? faz uma assinatura com o n?mero de horas limitadas e quando v? j? passou em muito das horas que teria direito porque algum funcion?rio da firma anda fazendo conex?es de casa com a sua conta ou possui mais de uma linha de telefone em casa e quer deixar apenas uma liberada para conex?o a internet? A solu??o para seus problemas est? na ger?ncia de telefones disponibilizada pela Acessa.com.

Atrav?s da ger?ncia de telefones o usu?rio poder? fazer manuten??o nos telefones que est?o liberados para a conex?o. Isto permite com que o usu?rio titular possa ter um controle de onde est?o sendo feitas as conex?es. E o usu?rio titular visualiza todas as caixas postais podendo criar, alterar e excluir telefones em qualquer uma das caixas. Caso n?o haja nenhum telefone cadastrado, a conex?o fica liberada para ser feita ? partir de qualquer telefone. Lembrando que para as contas de um impulso (colocar link) n?o ? permitido que seja cadastrado mais de um telefone.







Fique atento!

Voc? j? entrou na ger?ncia de e-mails e telefones e fez todas as altera?es necess?rias mas para que as configura?es passem a valer em seu programa de ger?ncia de e-mail ( o outlook express por exemplo) ? preciso que voc? ?o comunique? das altera?es feitas! Sen?o vai ser um desencontro s?!

A primeira coisa a fazer ? pegar o nome da sua conta (uma identifica??o alfanum?rica gerada pelo sistema) e atualiza-la tamb?m no seu software de e-mail. ? preciso que todas as altera?es que foram feitas junto ao provedor sejam tamb?m feitas neste software. Se isto n?o for feito o usu?rio corre o risco por exemplo, de ter continuar utilizando no software um email que ele mesmo deletou na ger?ncia de e-mails do provedor.No outlook por exemplo esta identifica??o deve ficar na caixa nome da conta.







Rapidez

O usu?rio n?o precisa se preocupar com o tempo de espera para que as altera?es comecem a vigorar. Elas passam a valer em at? dez minutos ap?s conclu?das. Se o usu?rio n?o conseguir ter acesso ? ger?ncia de e-mails ou telefones pode ser porque ele est? com alguma pend?ncia.

Se isto estiver acontecendo ser? mostrada na tela uma mensagem avisando qual a pend?ncia do usu?rio para que o problema possa ser sanado mais rapidamente. Ent?o ? s? entrar em contato com o suporte e informar a mensagem apresentada na tela.

Siba mais sobre os programas de ger?ncia de e-mail e telefone consultando nossa faq.