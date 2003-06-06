A Acessa.com inova mais uma vez e permite que o usu?rio tenha
mais autonomia com as nova ger?ncias de e-mail e telefones
T?mara Lis
06/06/03
Os usu?rios da Acessa.com j? podem contar com dois novos programas: um de ger?ncia de e-mail e outro de ger?ncia de telefone que v?o facilitar em muito a vida dos internautas. Com estas novas ferramentas o usu?rio tem mais autonomia para fazer as modifica?es que julgar convenientes em sua conta e controlar tudo o que est? sendo feito em sua assinatura.
Ger?ncia de e-mails
A ger?ncia de e-mails ? a possibilidade que o usu?rio tem de fazer as altera?es que achar convenientes em suas caixas postais. A grande vantagem da ger?ncia de e-mails ? que os usu?rios se tornaram mais independentes para realizar as opera?es que julgarem necess?rias.
O usu?rio titular (o respons?vel pela assinatura) pode, atrav?s da ger?ncia de e-mails criar v?rios endere?os de e-mails e redireciona-los para a mesma caixa postal. Al?m de poder fazer o redirecionamento para endere?os fora do provedor.
Privacidade
A possibilidade de criar v?rias caixas postais significa um grande ganho em rela??o ? privacidade dos usu?rios. J? que, por exemplo, em uma casa onde 4 pessoas utilizam a mesma conta cada uma pode ter uma caixa-postal s? para si, com a certeza de que os outros usu?rios n?o v?o ter acesso as mensagens que chegarem a sua caixa-postal.
Al?m disso o usu?rio titular(aquele, respons?vel por pagar a conta!) n?o precisa se preocupar porque todas as altera?es relacionadas ? assinatura ou a caixa postal principal s? poder?o ser feitas por ele. O usu?rio tem ainda a uma op??o na p?gina de ger?ncia de e-mails onde ele pode escolher entre receber e-mail notificando altera?es em alguma caixa postal.
Se esta op??o for habilitada, todas as altera?es feitas por usu?rios secund?rios da conta, ser?o comunicadas tamb?m ao usu?rio titular. Nesta op??o tamb?m ? poss?vel ativar antispam (colocar link) , ativar antivirus e bloquear email-s com arquivos execut?veis anexados. Mas ? preciso esclarecer que estas op?es s?o disponibilizadas de acordo com o tipo de assinatura do usu?rio; caso alguma dessas op?es estejam desabilitadas para o usu?rio ? porque ele n?o tem permiss?o para alter?-las.
O que ? caixa-postal?
Ger?ncia de Telefones!
Voc? faz uma assinatura com o n?mero de horas limitadas e quando v? j? passou em muito das horas que teria direito porque algum funcion?rio da firma anda fazendo conex?es de casa com a sua conta ou possui mais de uma linha de telefone em casa e quer deixar apenas uma liberada para conex?o a internet? A solu??o para seus problemas est? na ger?ncia de telefones disponibilizada pela Acessa.com.
Atrav?s da ger?ncia de telefones o usu?rio poder? fazer manuten??o nos telefones que est?o liberados para a conex?o. Isto permite com que o usu?rio titular possa ter um controle de onde est?o sendo feitas as conex?es. E o usu?rio titular visualiza todas as caixas postais podendo criar, alterar e excluir telefones em qualquer uma das caixas. Caso n?o haja nenhum telefone cadastrado, a conex?o fica liberada para ser feita ? partir de qualquer telefone. Lembrando que para as contas de um impulso (colocar link) n?o ? permitido que seja cadastrado mais de um telefone.
Fique atento!
Voc? j? entrou na ger?ncia de e-mails e telefones e fez todas as altera?es necess?rias mas para que as configura?es passem a valer em seu programa de ger?ncia de e-mail ( o outlook express por exemplo) ? preciso que voc? ?o comunique? das altera?es feitas! Sen?o vai ser um desencontro s?!
A primeira coisa a fazer ? pegar o nome da sua conta (uma identifica??o alfanum?rica gerada pelo sistema) e atualiza-la tamb?m no seu software de e-mail. ? preciso que todas as altera?es que foram feitas junto ao provedor sejam tamb?m feitas neste software. Se isto n?o for feito o usu?rio corre o risco por exemplo, de ter continuar utilizando no software um email que ele mesmo deletou na ger?ncia de e-mails do provedor.No outlook por exemplo esta identifica??o deve ficar na caixa nome da conta.
Rapidez
O usu?rio n?o precisa se preocupar com o tempo de espera para que as altera?es comecem a vigorar. Elas passam a valer em at? dez minutos ap?s conclu?das. Se o usu?rio n?o conseguir ter acesso ? ger?ncia de e-mails ou telefones pode ser porque ele est? com alguma pend?ncia.
Se isto estiver acontecendo ser? mostrada na tela uma mensagem avisando qual a pend?ncia do usu?rio para que o problema possa ser sanado mais rapidamente. Ent?o ? s? entrar em contato com o suporte e informar a mensagem apresentada na tela.
Siba mais sobre os programas de ger?ncia de e-mail e telefone consultando nossa faq.
