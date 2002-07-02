Para quem pretende reformar Procedimentos legais e dicas para cada etapa

Ludmila Gusman

02/07/02

Construir uma casa n?o ? nada f?cil, reformar ent?o nem se fala... Apesar de todo o sacrif?cio, o resultado final vale a pena. Mas ? preciso tomar alguns cuidados, antes de come?ar as mudan?as. O primeiro deles ? procurar um arquiteto ou engenheiro para tocar a obra. N?o v? pensando que qualquer pedreiro resolve o problema. A responsabilidade ? muito grande e requer um trabalho profissional.

A outra dica ? nunca contratar o arquiteto s? porque ? amigo da fam?lia. Conhecer e ter refer?ncias do profissional ? mais f?cil, mas n?o deve ser fator decisivo. Al?m de empatia, a confian?a ? fundamental. Uma escolha errada pode causar verdadeiros preju?zos na sua obra, tanto financeiros, como t?cnicos.

Etapas de uma reforma

Mesmo que pequena, a reforma deve ser feita por etapas. Selecionamos as principais, para voc? n?o ficar perdido. Elas servir?o como guia para iniciar as mudan?as.

O projeto ? o primeiro passo. Desenhe, sem compromisso, tudo o que voc? gostaria de reformar: tamanho, c?modos, equipamentos de lazer, acabamentos. Somente atrav?s do projeto ? poss?vel planejar e definir a nova casa. Depois, apresente suas id?ias a um arquiteto de confian?a. Juntos, voc?s poder?o avaliar todas as possibilidades e chegar a um projeto definitivo. Tudo o que n?o for previsto na fase de elabora??o pode ser considerado um custo extra. Ou seja, a obra vai ficar mais cara do que voc? imaginou.

Feito tudo isso, voc? dever? elaborar uma lista dos materiais necess?rios para a reforma. N?o se esque?a de pesquisar os pre?os. Dependendo da quantidade que voc? precisar, h? lojas que podem fazer descontos. Com os materiais dispon?veis ? hora de iniciar a reforma. Como voc? j? contratou um profissional competente, n?o ? necess?rio estar presente o tempo todo no local, mas ? aconselh?vel que voc? visite a obra sempre que puder. Se a reforma ? realizada na parte interna da casa, tome cuidado com a poeira, procurando ficar longe do local. O barulho ? inevit?vel, mas pense que ser? por pouco tempo.

Quando a estutura nova estiver pronta voc? j? pode definir pisos para cozinha, banheiro, quintal, quarto, sala. As op?es s?o variadas. Confira a mat?ria completa clicando aqui.

E as cores das paredes? Se voc? n?o quer se arriscar na hora de escolher a que melhor vai combinar com a mudan?a, siga algumas sugest?es. Para o piso e o teto, prefira tonalidades claras, que n?o prejudicam a luminosidade do ambiente. J? nas paredes, o verde ?gua e os tons c?tricos (n?o muito escuros) podem ser op?es interessantes desde que o local seja bastante iluminado. Em caso de ambientes com menos incid?ncia de luz, o amarelo claro ? a melhor alternativa. Outras op?es clique aqui .

Na hora de definir as instala?es da casa, n?o se esque?a de pedir a ajuda de um eletricista de confian?a. Ap?s tudo pronto, basta que voc? cuide bem do novo ambiente e desfrute com prazer do local.

Dentro da lei

Muita gente n?o sabe, mas iniciar uma reforma sem aprova??o legal pode gerar problemas. A Prefeitura tem toda autonomia para paralisar a obra ou at? mesmo demoli-la, caso a situa??o n?o se regularize. Para evitar transtornos como esses ? preciso que voc? solicite um alvar? de aprova??o, de acordo com o tipo de reforma que for realizar. As reformas que incluem amplia??o ou diminui??o da ?rea existente, ou ainda do volume constru?do, tamb?m necessitam de permiss?o legal para serem executadas. J? as altera?es superficiais, como troca de pisos ou pinturas, dispensam qualquer tipo de regulariza??o. Essas s?o consideradas reparos e n?o reformas.

Como proceder : Voc? deve adquirir o formul?rio na Central de Atendimento, localizada no Pa?o Municipal (antigo pr?dio da Prefeitura), preench?-lo e de posse da documenta??o exigida, entregar na Central, para solicitar o levantamento de d?bito de im?vel e, em seguida protocolar o formul?rio. Caso conste d?bito, o contribuinte n?o poder? pedir o alvar?.

Documentos: Dentre os documentos exigidos, em caso de pequenas reformas em resid?ncias, est?o uma c?pia do t?tulo de propriedade registrado em cart?rio de registro de im?vel ou usufruto ou escritura ou contrato acompanhado do t?tulo de propriedade em nome do antigo propriet?rio, c?pia da Carteira de Identidade ou CPF ou CTPS e Carteira de Trabalho e Previd?ncia Social.

A Central de Atendimento disponibiliza, na internet, pela Central de Atendimento on line a lista de todos os documentos, de acordo como tipo de reforma a ser realizada. Outras informa?es pelo telefone 156, no JF Informa??o.