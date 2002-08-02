Churrasqueira no apartamento



Ludmila Gusman

02/08/02

Quem gosta de reunir os amigos no fim-de-semana para um "churrasquinho" e tem vontade de ter a sua churrasqueira no apartamento, pode usufruir das variedades dispon?veis no mercado.

As op?es para cada ambiente variam, de acordo com o gosto e a possibilidade de constru??o. No apartamento, por exemplo, voc? poder? escolher as churrasqueiras embutidas, que devem ser planejadas durante a obra. A outra sugest?o s?o as pr?-moldadas ou pr?-fabricadas, ideais para que tem uma ?rea ao ar livre. Quem n?o mora em cobertura n?o se preocupe. Ter uma churrasqueira n?o ? imposs?vel. Nesse caso, voc? poder? solicitar dutos semi-coletivos com exaust?o mec?nica, para evitar a fuma?a. Outra op??o s?o as churrasqueiras a g?s confeccionadas em a?o inoxid?vel ou alum?nio.

Mas se voc? mora em casa, h? modelos em concreto e tijolo. Em todos os casos ? importante a ajuda de um engenheiro ou arquiteto para lhe indicar o material mais apropriado.

Dimens?es

A primeira dica ? construir a churrasqueira num local amplo. N?o adianta querer fazer um churrasco em que o churrasqueiro precisa disputar o lugar com os convidados. ? necess?rio espa?o adequado e um equipamento eficiente. J? o bom funcionamento de uma churrasqueira depende diretamente de dimens?es adequadas ao uso.

Os modelos mais utilizados s?o os pequenos, com 120cm de comprimento, 80cm de profundidade, 160cm de altura. H? uma op??o ainda menor, com 100cm de comprimento e 80cm de profundidade, ideal para espa?os reduzidos e fam?lias pequenas.





Conhe?a alguns tipos de churrasqueiras

