Ludmila Gusman
02/08/02
As op?es para cada ambiente variam, de acordo com o gosto e a possibilidade de constru??o. No apartamento, por exemplo, voc? poder? escolher as churrasqueiras embutidas, que devem ser planejadas durante a obra. A outra sugest?o s?o as pr?-moldadas ou pr?-fabricadas, ideais para que tem uma ?rea ao ar livre. Quem n?o mora em cobertura n?o se preocupe. Ter uma churrasqueira n?o ? imposs?vel. Nesse caso, voc? poder? solicitar dutos semi-coletivos com exaust?o mec?nica, para evitar a fuma?a. Outra op??o s?o as churrasqueiras a g?s confeccionadas em a?o inoxid?vel ou alum?nio.
Mas se voc? mora em casa, h? modelos em concreto e tijolo. Em todos os casos ? importante a ajuda de um engenheiro ou arquiteto para lhe indicar o material mais apropriado.
Dimens?es
A primeira dica ? construir a churrasqueira num local amplo. N?o adianta querer fazer um churrasco em que o churrasqueiro precisa disputar o lugar com os convidados. ? necess?rio espa?o adequado e um equipamento eficiente. J? o bom funcionamento de uma churrasqueira depende diretamente de dimens?es adequadas ao uso.
Os modelos mais utilizados s?o os pequenos, com 120cm de comprimento, 80cm de profundidade, 160cm de altura. H? uma op??o ainda menor, com 100cm de comprimento e 80cm de profundidade, ideal para espa?os reduzidos e fam?lias pequenas.
Conhe?a alguns tipos de churrasqueiras
- Na cobertura - Em coberturas, a churrasqueira geralmente fica
distante da cozinha. Voc? pode equipar a ?rea de lazer com pia, fog?o e
refrigerador, para deixar tudo mais pr?ximo.
- Embutida - Neste modelo, ? ideal a constru??o durante a obra, principalmente se ficar em apartamento planejada para integrar-se ao ambiente. Ela fica embutida na alvenaria, ligada ao duto de exaust?o.
- Sem fuma?a - A fun??o do duto de alvenaria ? retirar os res?duos
da queima de carv?o e madeira. O segredo para que a fuma?a n?o retorne ? o
dimensionamento correto do tubo met?lico que chega ? chamin?.
- Port?teis - A churrasqueira deve ser pr?tica e segura. Esse
modelo voc? pode levar em qualquer lugar. As op?es s?o redonda, de alum?nio,
tem tampa e grelha remov?vel.
- A g?s - Esse tipo ?sem fuma?a e sem carv?o? voc? pode utilizar em
apartamentos. Essa churrasqueira ? de f?cil limpeza, e possui duas v?lvulas
de seguran?a que cortam o fluxo de g?s na aus?ncia de fogo.
- Pr?-fabricadas - Existem em v?rios tamanhos e ainda h? a
possibilidade de embutir aparelhos para espetos girat?rios. Podem
ser vendidas em kits.
Fonte: Revista Arquitetura e Constru??o
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!