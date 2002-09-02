Sua casa em harmonia com os astros - parte I Dicas de decora??o para os signos de peixes, c?ncer e escorpi?o
Mudar os sof?s quase sempre de lugar, preferir quadros a porta-retratos, optar por tons mais claros ou mais fortes nas paredes, escolher m?veis r?sticos ou ambientes despojados podem ser reflexos da posi??o dos planetas no dia do seu nascimento. Enumeramos algumas dicas de como cada signo solar pode se relacionar com a decora??o de sua casa. H? sugest?es de cores, objetos e tipo de ambientes.
Vamos disponibilizar as informa?es, por ordem alfab?tica dos elementos (?gua, Ar, Fogo e Terra) que regem os signos do zod?aco. Assim, na primeira reportagem da s?rie, voc? vai saber o que os nativos dos signos de ?gua (Peixes, C?ncer e Escorpi?o) levam em conta na decora??o.
Os signos da ?gua
Geralmente, as pessoas que nasceram sob a influ?ncia do elemento ?gua preferem uma casa com pequenos detalhes, para torn?-la aconchegante. Muito romantismo, gnomos, fadas, tons past?is e o gosto por plantas tamb?m s?o algumas dicas de decora??o para agradar esses nativos. Claro que n?o ? s? seu signo solar que influencia seu jeito de morar (seria preciso analisar um mapa astral completo para se chegar a um perfil mais detalhado), mas com certeza o signo e o ascendente v?o lhe oferecer muitas dicas. Confira!
PEIXES: Ambiente discreto, pequeno e m?sticoNa casa dos piscinianos ? preciso que haja espa?o para suas lembran?as m?sticas, para acomodar sua cole??o de anjos e incensos. Sua casa poder? ser composta por ambientes comuns, sem grandes estilos, mas ser? o lugar onde ir? relaxar e repor suas energias. O local se assemelha a um conto de fadas. Saiba mais!
C?NCER: Casa segura, aconchegante e feliz
As pessoas nascidas sob o signo de C?ncer precisam se sentir seguras e confort?veis. Elas s?o as mais caseiras do zod?aco. Gostam de recorda?es e, por isso, tem sempre em casa um porta-retrato da fam?lia. Sofisticado nos gostos, o canceriano gosta de len??is macios e ilumina??o bem planejada. Saiba mais!
ESCORPI?O: Casa rom?ntica, misteriosa e sedutora
Ao contr?rio dos cancerianos, as pessoas do signo de Escorpi?o n?o s?o caseiras. A casa ? mais uma toca ou caverna onde o nativo deste signo se refugia quando sente necessidade. Ele gosta de grandes contrastes e de um local que possibilite mudan?as. Ao mesmo tempo que a casa ? acolhetora ? provocante. Saiba mais!
