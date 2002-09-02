Peixes Ambiente discreto, pequeno e m?stico

Os piscinianos gostam de um local confort?vel repleto de objetos m?sticos com a decora??o voltada para o sonho e a imagina??o. Eles preferem um lar pequeno e discreto, mas que possa estar sempre suscet?vel a mudan?as f?sicas ou decorativas. Essas caracter?sticas fazem parte de sua personalidade, j? que s?o sonhadores e indecisos. Eles n?o se importam muito de ter a casa "bagun?ada", querem um espa?o que o leve bem longe do mundo real. Quando os piscinianos resolvem fazer uma limpeza, podem passar horas ouvindo m?sica tirando a sujeira do tapete.

Espa?o preferido

O quarto ? o local preferido da casa. L? eles podem sonhar e dormir com tranquilidade. Certamente, ? um lugar confort?vel e que passa muita seguran?a. Neste quarto os piscinianos meditam, ouvem m?sica, fazem seus exerc?cios m?gicos, e se voltam para o seu sil?ncio interior. A varanda e o quintal tamb?m s?o ambientes que agradam esse signo.

Objetos para enfeitar

[BANNER RETANGULO]

? comum voc? encontrar na casa dos piscinianos um espa?o para as suas lembran?as m?sticas com incensos, velas, anjos, telas ou quadros com temas espirituais. Eles gostam tamb?m de v?us, flores perfumadas, cristais, fadas, gnomos e duendes, bar com bebidas, home theater, aparelho de som e CD?s de m?sicas cl?ssicas suaves. Para decorar, eles optam por objetos de animais como peixes e hipop?tamos. Quem ? de Peixes prefere um design arrojado com composi?es que despertem a curiosidade. Os objetos devem ser de valor e estilo zen.

Cores

Os piscinianos preferem as cores suaves, em tons mais frios, que equilibram o excesso de subjetividade. Na decora??o da casa sobressaem tons past?is, verde-?gua, verde azulado, lil?s claro, branco.

Fontes: Site http://www.astrosirius.com.br e outros especializados