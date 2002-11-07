Sua casa em harmonia com os astros - parte III Dicas de decoração para os signos de Áries, Leão e Sagitário

Ludmila Gusman

07/11/2002

Este mês as dicas de decoração vão para os signos do elemento Fogo (Áries, Leão e Sagitário). Estes nativos gostam de locais espaçosos com cores vivas e sóbrias num ambiente em que prevaleça a harmonia. A iluminação é essencial para deixar o local ainda mais exuberante. Os arietinos, leoninos e sagitarianos gostam também de flores para enfeitar os cômodos e poucos objetos na sala. Confira abaixo o que cada um prefere na decoração de sua residência.

ÁRIES: Ambiente colorido e exclusivo

Os arietinos são inquietos e, portanto, estão sempre fazendo alguma atividade. Os nativos deste signo podem ser facilmente encontrados em áreas de lazer, salas de musculação ou estética. Eles também gostam da garagem e não reclamam se ficarem horas na oficina esperando o carro ficar pronto. Saiba mais!

LEÃO: Muito luxo e glamour na decoração

São pessoas fáceis de lidar e ótimos anfitriões. Os leoninos gostam de receber as pessoas, desde que possam sentir orgulho de sua casa. Muita festa e descontração são essenciais. A sala de visitas é o local mais importante para eles, principalmente se podem oferecer conforto. Saiba mais!

SAGITÁRIO: Espaço reservado para a cultura

Os sagitarianos são desligados e andam sempre com a cabeça nas nuvens. São pessoas que gostam de muito espaço, ar puro e por isso, preferem o quintal e o jardim. Estes nativos também poderão ser encontrados na sala lendo revistas sobre viagens. Não gostam de viver em apartamento. Saiba mais!

Leia também a decoração nas casas dos signos de: