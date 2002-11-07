Sagit?rio Espa?o reservado para a cultura
Os sagitarianos gostam de piso agrad?vel no quarto de dormir, rouparia azul e verde ou com flores azuladas, banheira com hidromassagem ou ducha para chuveiro. Eles s?o extremamente desligados e n?o param muito tempo em um s? lugar.
Espa?o preferido
No quarto eles optam por uma cama imensa de madeira nobre. Uma ilumina??o indireta e aconchegante tamb?m fazem parte deste ambiente que deve ser amplo, espa?oso, silencioso e decorado em tons de verde e azul.[BANNER RETANGULO]
Objetos para enfeitar
Sua casa est? repleta de lembran?as do passado. O sagitariano traz sempre alguma recorda??o dos lugares por onde ele viaja e adora reunir os amigos para mostrar filmes, fotos ou slides de seus passeios. ? fundamental ter uma estante com uma enciclop?dia e muitos livros.
Cores
Eles gostam de tons alegres, como laranja, azul royal ou p?rpura.
Fontes: Site http://www.astrosirius.com.br e outros especializados
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!