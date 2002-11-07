Sagit?rio Espa?o reservado para a cultura

Os sagitarianos gostam de piso agrad?vel no quarto de dormir, rouparia azul e verde ou com flores azuladas, banheira com hidromassagem ou ducha para chuveiro. Eles s?o extremamente desligados e n?o param muito tempo em um s? lugar.

Espa?o preferido

No quarto eles optam por uma cama imensa de madeira nobre. Uma ilumina??o indireta e aconchegante tamb?m fazem parte deste ambiente que deve ser amplo, espa?oso, silencioso e decorado em tons de verde e azul.

Objetos para enfeitar

Sua casa est? repleta de lembran?as do passado. O sagitariano traz sempre alguma recorda??o dos lugares por onde ele viaja e adora reunir os amigos para mostrar filmes, fotos ou slides de seus passeios. ? fundamental ter uma estante com uma enciclop?dia e muitos livros.

Cores

Eles gostam de tons alegres, como laranja, azul royal ou p?rpura.

Fontes: Site http://www.astrosirius.com.br e outros especializados