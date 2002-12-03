Sua casa em harmonia com os astros - parte IV Dicas de decora??o para os signos de touro, virgem e capric?rnio

Colabora??o: Max Klim

03/12/2002

Para finalizar a s?rie Sua Casa em Harmonia com os Astros, o jornalista e astr?logo, Max Klim d? as dicas de decora??o para os signos do elemento Terra (Touro, Virgem e Capric?rnio). Confira as recomenda?es:

Os Signos da Terra

Elemento que simboliza na astrologia o realismo e a posse, a Terra ? considerada a mais s?lida e firme de todos os quatro fundamentos em que se agrupam os signos solares. ? ponto de apoio e firmeza e mostra, por isso, a seguran?a. Na decora??o de ambientes, os seus tr?s signos necessitam de uma representa??o do que h? de mais expressivo na sua forma de ser: a representa??o do solo, nosso planeta, o simbolismo da propriedade e a representa??o da seguran?a.

Para Touro, Virgem ou Capric?rnio, ? essencial ambiente de vida e trabalho que mostre estabilidade e conforto e revele nas suas pe?as, perman?ncia, equil?brio, firmeza e durabilidade, al?m de forma e finalidade que os tornem ?teis para o bem estar que os nativos desses tr?s signos n?o dispensam.

A proximidade com o solo e tudo o que os ligue ao seu elemento ? objetos em cer?mica, cores do marrom ? argila, pisos em terracota, pedras decorativas e granito, s?o as que mais atendem ao gosto e prazer dos nativos da terra. Tudo a sua volta deve mostrar formas mais tradicionais que revelem mobili?rio seguro e pesado, espa?os ocupados com praticidade e o uso generoso da madeira natural. Estes s?o os pontos b?sicos a se considerar para taurinos, virgianos e capricornianos que, individualmente t?m tend?ncias espec?ficas, quando se fala de decora??o e morada.

TOURO: Prefer?ncia por m?veis r?sticos

Por simbolizar a simplicidade e ter forte apego ao passado, os ambientes que mais agradam ao taurino t?pico devem mostrar m?veis r?sticos ou de estilo antigo, de confec??o cuidadosa e de madeira maci?a. As cores que mais o agradam est?o ligadas ? pr?pria terra e ? natureza. Saiba mais!



VIRGEM: Valoriza ambiente simples e discreto

Pertencente a um signo que valoriza sobremaneira a simplicidade, a discre??o e a min?cia, a casa de Virgem deve unir o ?til ao agrad?vel e ser, acima de tudo, cuidada, limpa, arejada e funcional. No seu ambiente de vida, ele busca o perfeccionismo em formas e uso e faz de sua casa um canto especial. Saiba mais!



CAPRIC?RNIO: Ambiente seguro e muito est?vel

Tudo que representa solidez e seguran?a ? a raz?o das escolhas dos nativos de Capric?rnio para sua casa, um canto onde se expressa a firmeza e a estabilidade do mais determinado de todos os signos do zod?aco. O capricorniano gosta de um belo sobrado com escadas em m?rmore, peitoris em madeira e aplica?es em bronze. Saiba mais!



Leia tamb?m a decora??o nas casas dos signos de: