Capric?rnio Ambiente seguro e muito est?vel

Tudo que representa solidez e seguran?a ? a raz?o das escolhas dos nativos de Capric?rnio para sua casa, um canto onde se expressa a firmeza e a estabilidade do mais determinado de todos os signos do zod?aco. Um belo sobrado com escadas em m?rmore, peitoris em madeira e aplica?es em bronze ou lat?o polido, m?veis s?brios e de aspecto imponente, pe?as amplas e grande janelas e varandas.

Como seus companheiros de elemento, tudo o que lembre a terra agrada ao capricorniano quando se trata de decora??o. Suas telas devem retratar o campo vasto e aberto e o realismo e o impressionismo casam bem como o temperamento de quem adora retratos de antigos nobres nas paredes. Seu estilo em mobili?rio deve ser s?brio e tradicional. O conforto ? essencial desde que submetido aos conceitos de solidez e durabilidade. Os c?modos de sua casa devem refletir o sentido pr?tico de seu uso, sem excessos de modernismo e pe?as met?licas.

Os objetos antigos, vasos aut?nticos e porcelanas de boa origem, al?m de pe?as de cristal e em granito casam bem com o temperamento capricorniano. Utens?lios tradicionais e seguros comp?em o arcabou?o de utilidade que ele usa em sua casa que, tendo varanda, ser? exemplo de bom uso dos espa?os e do conforto.

