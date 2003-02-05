Shabby Chic

Conhe?a a nova tend?ncia de decora??o para interiores

Por Ana Let?cia Sales, com base no site: www.m4interiores.com/dicas68.php,

da designer de interiores, Maria Alice Miller

5/02/03

em ingl?s significa gasto, surrado. Mas o nova tend?ncia de decora??o que est? fazendo a cabe?a dos mais antenados n?o tem nada de pobre. O, como ? chamada essa nova mania na decora??o, une simplicidade e conforto com materiais e objetos r?sticos. A novidade surgiu nos Estados Unidos, como uma alus?o ao modo americanode ser. Algumas caracter?sticas s?o asou, al?m da famosa

A arquiteta juizforana, especialista em planejamento de interiores, Ang?lica Marsicano, explica que o Shabby n?o ? uma t?cnica cara. "? tudo que se quer hoje em dia, principalmente no Brasil. O estilo de vida americano semi-country est? sendo cada vez mais adotado e permite ousadias e contrastes com o vidro e muito verde", afirma a decoradora.

Cores neutras e tecidos naturais



Nas cores predominam a harmonia monocrom?tica, com tons past?is e muito branco. Almofadas e acess?rios menores tamb?m d?o o tom. Al?m disso, os tecidos naturais aparecem em todos os ambientes forrando cadeiras e sof?s. Tecidos listrados ou florais s?o outro destaque deste estilo. Os m?veis antigos s?o fundamentais, mas nada parecendo velho ou sujo. Tudo deve estar em ordem e com acabamentos perfeitos. "P?tinas s?o muito bem aceitas no mobili?rio de forma geral. J? os objetos de ferro entram com a pintura desgastada, at? com um pouco da ferrugem ? mostra", aconselha Ang?lica.

As paredes s?o revestidas ? meia altura com lambris ou azulejos. Os pisos recebem ladrilhos hidr?ulicos, cimento liso ou t?buas envelhecidas. Tapetes r?sticos caem como luva. Cortinas curtas e de certa transpar?ncia enaltecem as janelas, geralmente, com molduras pintadas e desgastadas. Ornamentos e lou?as simples e com valor hist?rico d?o o toque final.

Conforto e ar despojado



Com o Shabby o resultado ? um ambiente despojado, espont?neo, descuidado com charme e sem grandes refinamentos ou sofistica??o. Trata-se de uma casa agrad?vel aos olhos e aos outros sentidos. Para o morador ? um grande prazer, pois tudo ? confort?vel. Com poltronas convidando para sentar ou janelas com um ar rom?ntico e nost?lgico.





Uma das conseq??ncias do estilo nos dias de hoje foi a ado??o do estuque veneziano em alguns ambientes. Este tipo de textura (que alguns classificam como pintura especial), transforma a parede em uma superf?cie manchada, com mais de uma cor e v?rias irregularidades. O contraste deste tratamento com m?veis nov?ssimos e, normalmente, com vidro, tamb?m ? uma op??o para quem n?o quer ser radical.

Outro toque que pode ser utilizado em sua casa s?o cadeiras totalmente sem revestimento, e de prefer?ncia, com estofamento ? mostra. O impacto da cadeira mal-cuidada, mas charmosa, a transforma em verdadeira pe?a de arte.

Gasto mas confort?vel



O conforto ? o ponto principal do ambiente Shabby que aliado ? simplicidade, ao bom gosto e ao baixo custo, fazem essa tend?ncia satisfazer a todos os sentidos humanos. "? esta a verdadeira ess?ncia da decora??o", completa Ang?lica.

