P?tina

Conhe?a a t?cnica que vai dar cara nova ? sua casa

Ana Let?cia Sales

7/04/03

Transformar o que ?ou. ? assim que a artista pl?stica juizforana,, costuma definir a t?cnica de. A p?tina, oferece a arte de revitalizar mobili?rios. A princ?pio ela tinha como objetivo, valorizando alguns de seus aspectos caracter?sticos, como o desgaste das cores e as lascas. Hoje, no entanto, a t?cnica conquista a admira??o de quem gosta dos, com cores fortes na superf?cie trabalhada. Assim como a aplica??o do recurso, a escolha dos objetos tamb?m ? estritamente pessoal. Em madeira, f?rmica, cer?mica ou ferro, o

A hist?ria da Decora??o



A hist?ria da pintura decorativa teve in?cio na antig?idade. Os eg?pcios foram a primeira civiliza??o a pintar seus interiores, h? mais de tr?s mil anos. Logo depois, vieram os chineses criando a arte de laquear. E no s?culo XVI os primeiros objetos do oriente chegaram a Europa. Uma paix?o por todas estas pinturas orientais cresceu no s?culo XVII, especialmente na corte de Luiz XIV.

Hoje, a pintura especial vem para reciclar m?veis e utilit?rios em geral, trazendo uma maneira diferente de decorar os ambientes, poder fazer pequenos lugares parecerem grandes, escuros em claros, frios em aconchegantes, e textura em superf?cies lisas, ou vice-versa, terminando assim, o tradicional e a monotonia das paredes brancas e lisas e reciclar m?veis velhos em novos. ? a assim que a p?tina funciona: uma maneira simples e acess?vel de reciclar usando tamb?m a criatividade.

Conselhos da Artista





A artista Cristina Schubert conta que a p?tina ? uma t?cnica excelente para recuperar m?veis antigos que est?o muito desgastados, com lascas ou buracos. "Tamb?m ? poss?vel fazer um m?vel sem adornos parecer mais sofisticado", explica. Cristina afirma que existem v?rias t?cnicas diferentes de p?tina. "A t?cnica do branco envelhecido ? a mais comum. E com ela ? poss?vel dar toques mais originais aplicando tons dourados ou prateados", diz.





Fa?a voc? mesmo



Passo a passo

Prepara??o Os m?veis ou outras superf?cies devem estar secas, limpas e uniformes. Metais como ferro e galvanizados devem estar isentos de graxa, gordura ou ferrugem. Material necess?rio

Base Efeitos Especiais na cor desejada Gel Efeitos Especiais na cor desejada Rolo de espuma Lixa grana 600 Uma trincha Uma trincha serrilhada Voc? tamb?m pode encontrar o Kit para efeito p?tina no mercado

Criando o efeito 1. Despeje uma parte da Base em uma bandeja pl?stica. Umede?a o rolo de espuma na Base, tirando o excesso. 2. Aplique uma dem?o da Base, com o rolo, em toda a superf?cie. Aguarde a secagem. Lixe levemente, com lixa grana 600 e tire o p?. 3. Umede?a a trincha normal na Base, tirando o excesso. 4. Aplique uma segunda dem?o da Base, com a trincha, em toda a superf?cie. Aguarde a secagem. 5. Umede?a a trincha serrilhada na pr?pria embalagem do Gel, tirando o excesso. 6. Aplique uma dem?o do Gel, com a trincha serrilhada, em toda a superf?cie. Todas essas etapas devem ser aplicadas na perpendicular. E no caso da madeira, no sentido dos veios do material.

Dicas e sugest?es

O efeito ? obtido com mais facilidade em ?reas pequenas como m?veis, portas, batentes ou arm?rios. Em ?reas grandes como pain?is, paredes de madeira, ? preciso maior cuidado para evitar emendas. Nesse caso um rolo de espuma maior ? mais adequado. Para obter um aspecto mais envelhecido, ap?s a secagem total do Gel, lixe levemente a superf?cie com lixa grana 600. Para um efeito diferenciado, o Gel pode ser aplicado sobre a Base ainda ?mida. Desejando um acabamento brilhante, ap?s a secagem total do Gel, aplique um verniz.