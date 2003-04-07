Conhe?a a t?cnica que vai dar cara nova ? sua casa
Ana Let?cia Sales
7/04/03
A hist?ria da Decora??o
A hist?ria da pintura decorativa teve in?cio na antig?idade. Os eg?pcios foram a primeira civiliza??o a pintar seus interiores, h? mais de tr?s mil anos. Logo depois, vieram os chineses criando a arte de laquear. E no s?culo XVI os primeiros objetos do oriente chegaram a Europa. Uma paix?o por todas estas pinturas orientais cresceu no s?culo XVII, especialmente na corte de Luiz XIV.
Hoje, a pintura especial vem para reciclar m?veis e utilit?rios em geral, trazendo uma maneira diferente de decorar os ambientes, poder fazer pequenos lugares parecerem grandes, escuros em claros, frios em aconchegantes, e textura em superf?cies lisas, ou vice-versa, terminando assim, o tradicional e a monotonia das paredes brancas e lisas e reciclar m?veis velhos em novos. ? a assim que a p?tina funciona: uma maneira simples e acess?vel de reciclar usando tamb?m a criatividade.
Conselhos da Artista
A artista Cristina Schubert conta que a p?tina ? uma t?cnica excelente para recuperar m?veis antigos que est?o muito desgastados, com lascas ou buracos. "Tamb?m ? poss?vel fazer um m?vel sem adornos parecer mais sofisticado", explica. Cristina afirma que existem v?rias t?cnicas diferentes de p?tina. "A t?cnica do branco envelhecido ? a mais comum. E com ela ? poss?vel dar toques mais originais aplicando tons dourados ou prateados", diz.
Fa?a voc? mesmo
Os m?veis ou outras superf?cies devem estar secas, limpas e uniformes. Metais como ferro e galvanizados devem estar isentos de graxa, gordura ou ferrugem.
1. Despeje uma parte da Base em uma bandeja pl?stica. Umede?a o rolo de espuma na Base, tirando o excesso.
2. Aplique uma dem?o da Base, com o rolo, em toda a superf?cie. Aguarde a secagem. Lixe levemente, com lixa grana 600 e tire o p?.
3. Umede?a a trincha normal na Base, tirando o excesso.
4. Aplique uma segunda dem?o da Base, com a trincha, em toda a superf?cie. Aguarde a secagem.
5. Umede?a a trincha serrilhada na pr?pria embalagem do Gel, tirando o excesso.
6. Aplique uma dem?o do Gel, com a trincha serrilhada, em toda a superf?cie.
Todas essas etapas devem ser aplicadas na perpendicular. E no caso da madeira, no sentido dos veios do material.
O efeito ? obtido com mais facilidade em ?reas pequenas como m?veis, portas, batentes ou arm?rios. Em ?reas grandes como pain?is, paredes de madeira, ? preciso maior cuidado para evitar emendas. Nesse caso um rolo de espuma maior ? mais adequado. Para obter um aspecto mais envelhecido, ap?s a secagem total do Gel, lixe levemente a superf?cie com lixa grana 600. Para um efeito diferenciado, o Gel pode ser aplicado sobre a Base ainda ?mida. Desejando um acabamento brilhante, ap?s a secagem total do Gel, aplique um verniz.
