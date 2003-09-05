Tra?os da cidade

Arquitetos levam Juiz de Fora para a

5? Bienal Internacional de Arquitetura e Design

T?mara Lis

15/09/03

O trabalho entre H?rmanes Abreu e Rog?rio Aguiar (foto) resultou de uma conversa "pra l? de proveitosa" que rendeu a Juiz de Fora o privil?gio de, mais uma vez, expor os trabalhos de profissionais locais na 5? Bienal Internacional de Arquitetura e Design que acontece neste ano em S?o Paulo.

Em 2003, foram selecionados cem projetos e mais 120 obras foram constru?das em maquetes para serem expostas. Dentre estes projetos, est?o os quatro enviados pelos arquitetos juizforanos: a Revitaliza??o do Rio Paraibuna (Rog?rio Mascarenhas), Privil?ge, (Rog?rio Mascarenhas), Revitaliza??o do C?rrego do Yung, (H?rmanes Abreu), e Aeroporto Regional, (H?rmanes Abreu e Rog?rio Aguiar).

Um resultado que tem tudo para ser comemorado. "A cidade que estava, praticamente, ausente da ?ltima edi??o do evento tem agora 3% da Bienal", comemora Rog?rio. Esta foi a primeira vez que os arquitetos enviaram projetos para o evento internacional. Os trabalhos ainda far?o parte do livro editado pela organiza??o do evento.

Os arquitetos, que tem escrit?rios separados comemoram a vit?ria conjunta. Rog?rio Mascarenhas conta que na ?ltima bienal n?o havia uma limita??o quanto ao n?mero de projetos enviados. "As pessoas mandavam livremente seus projetos havia ent?o mais de 750 projetos. Devido ao n?mero muito grande resolveram fazer uma sele??o" explica.

Unindo for?as

Dos quatro projetos enviados, o ?nico que os arquitetos trabalharam de maneira conjunta foi o do Aeroporto Regional. "O trabalho conjunto entre dois arquitetos ? dif?cil se os dois profissionais n?o combinam. Eu sei de v?rios casos de arquitetos trabalhando juntos nos quais realmente saiu fa?sca. Mas eu n?o gosto de trabalhar com dificuldade. Com o Rog?rio foi diferente foi a primeira tentativa nossa e eu acho que deu um bom resultado. J? estava repercutindo bem nacionalmente e agora com a Bienal vai repercutir mais ainda", comemora H?rmanes.

Segundo os arquitetos, j? havia um projeto para o aeroporto mas nenhum dos dois gostou muito do que viu. "Eu olhei aquele projeto e achei um projeto um absurdo: aqui em Juiz de Fora n?o!", ressaltou Rog?rio.

H?rmanes explica que, algumas vezes, a Infraero aproveita um projeto em v?rios lugares. O que iria ser feito em Juiz de Fora erao mesmo projeto feito em Aracaju, na d?cada de 80 e, na opini?o dos profissionais, j? estava ultrapassado.

Contra tudo e contra todos



chamaram um consultor na parte de aeron?utica que orientou e dimensionou a obra dando a orienta??o t?cnica. "Ent?o, o Itamar Franco gostou muito do projeto e se espantou com o custo da obra que ficou bem pr?ximo ao que eles tinham. Quando projetamos, j? calculamos um custo para n?o ficar invi?vel o empreendimento", explica H?rmanes.

Assombrados,contam que a id?ia inicial, atacada firmemente por eles, era simular uma casa grande de fazenda no Aeroporto Regional. "Vimos que era preciso um toque regionalista, mas n?o precisava de tanto. Por isso pensamos em fazer algo que lembre uma esta??o de trem que no passado significava a porta de Minas Gerais", explica Rog?rio.

Juiz de Fora cidade bela?

Na vis?o dos arquitetos, vivemos em uma cidade bonita? Bem, a resposta pode n?o agradar a todos. Hermanes e Rog?rio concordam que a cidade tem pontos bonitos sim, mas afirmam que h? muito a ser feito por aqui.

Come?ando por acabar com a devasta??o. Os profissionais s?o un?nimes em afirmar que a cidade deveria ser mais bem pensada. "Juiz de Fora est? pouco a pouco apagando a machester mineira", den?ncia Rog?rio.

H?rmanes e Rog?rio ainda fazem um alerta: "Juiz de Fora tem que acreditar mais em si mesma e nas pessoas que vivem. Tem que parar de falar que tudo daqui ? problema, que aqui rola pouco dinheiro. Temos que trabalhar aqui e trazer o dinheiro para c?. O que n?o pode ? procurarmos projetos em outras cidades porque as pessoas daqui n?o acreditam nos profissionais de Juiz de Fora. Temos muitos bons profissionais", desabafam os arquitetos.

