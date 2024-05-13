Sarandira precisa de asfalto e rede de esgoto Localidade na Zona Rural de Juiz de Fora tem ruas importantes sem qualquer tipo de calçamento. Maioria dos moradores possui fossas em casa

22/9/2010

O distrito de Sarandira, na Zona Rural de Juiz de Fora, sofre com a precariedade de suas ruas e ausência de rede de esgoto. Duas das principais vias da localidade sequer possuem qualquer tipo de calçamento. Os moradores precisam conviver com a terra e a poeira na rua João Caputo — onde se encontra a Unidade Básica de Saúde (UBS) de Sarandira — e na rua Luísa Assis de Oliveira — via pelo qual os ônibus circulam.

As deficiências de urbanização são denunciadas pela presidente da Associação de Moradores do distrito de Sarandira, Márcia Maria de Assis. Ela aponta a necessidade de asfaltamento ainda em acessos relevantes, como a rua do campo de futebol (sem calçamento) e a rua da Igreja (calçada). "Já fizemos o pedido e o asfalto não chega. A nossa preocupação é com as doenças respiratórias. As pessoas procuram a UBS com bronquite, rinite, gripe. O médico já disse que é por causa da poeira. Sem falar das crianças que estão sofrendo de bicho-de-pé."

Márcia pensa que o distrito está abandonado pela Prefeitura. "Semana passada houve asfaltamento em Torreões. Caeté e Paula Lima também já foram asfaltados. Em bairros da Zona Norte de Juiz de Fora, como São Judas Tadeu e Santa Cruz, as máquinas estão subindo no alto do morro para colocar o asfalto. Por que não investir também em Sarandira?", questiona.

Além dos problemas dentro do distrito, a líder comunitária relata deficiências nos acessos à localidade. "A estrada que liga Sarandira à BR-267 está horrível. Buraco e poeira para todo lado. O ônibus chega a tombar para desviar dos buracos na via." A assessoria de comunicação da Empresa Municipal de Pavimentação (Empav) informa que não há previsão para a chegada do asfalto na região. A fim de melhorar o tráfego de veículos e diminuir a liberação de poeira nas vias de terra, será realizado um patrolamento, com uma máquina capaz de compactar o solo. Os trabalhos serão realizados nas ruas do distrito e nas vias de acesso à Sarandira, no início de outubro.

Sem rede de esgoto

Outra grande deficiência de Sarandira é a falta de rede de esgoto. O distrito é abastecido de água, por meio da Companhia Municipal de Saneamento (Cesama), mas tem que despejar seus resíduos de esgoto em fossas. "A maioria das casas possui fossas. Os terrenos estão ficando saturados, já que não há escoamento. Qualquer hora, a sujeira vai invadir as calçadas", acredita Márcia. Ela afirma que já encaminhou abaixo-assinado da população local, para providenciar a instalação da rede de esgoto. Na ocasião, Márcia foi comunicada de que os endereços apresentados na petição estavam em desacordo com o cadastro da Cesama, o que inviabilizava a execução do trabalho. "Conferimos os endereços com as contas de água que chegam para nós. Não há como estar errado."

A assessoria de comunicação da Cesama informa que há um projeto para a implantação de rede de esgoto no distrito de Sarandira. No entanto, a obra é de alto custo — R$ 1 milhão — e não está prevista no orçamento da empresa para 2010. A instalação de rede de esgoto na localidade dependerá da construção de uma estação de tratamento (ETE). A criação da ETE no distrito envolve licenciamento ambiental e desapropriação de terrenos de terceiros. Sobre a construção de fossas, a alternativa restante, a Cesama informa que conta com o Departamento de Projetos e Obras, que pode ser consultado a qualquer momento sobre a melhor forma de criação e limpeza das fossas.

Quadra poliesportiva

Segundo Márcia, outra demanda constante da população é a criação de uma quadra poliesportiva no distrito. Segundo ela, há uma área disponível, localizada ao lado do campo de futebol, capaz de receber um espaço de lazer para crianças e adolescentes. "Os jovens de Sarandira não têm onde se divertir e acabam encontrando distração nas portas dos bares. Precisamos de dar uma diversão saudável para os adolescentes e para as crianças." Márcia afirma que já solicitou a construção de uma quadra no local, mas não foi atendida.

A Secretaria de Obras afirma que não há pedido de construção de quadra de lazer para Sarandira. O órgão informa que a comunidade pode protocolar a requisição de tal espaço a qualquer momento.

