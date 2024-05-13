O Luare Fashion Show ? um evento que mistura moda e show. Al?m de ditar as tend?ncias do mundo fashion, vai embalar o p?blico com o show da banda Zona Blue e ainda revelar um talento das passarelas.

Para as interessadas em participar do concurso de modelo, as inscri?es podem ser feitas at? o dia 15 de novembro. ? preciso ter idade entre 14 e 28 anos. A semi-final ocorre no dia 20 de novembro. O resultado dessa sele??o ser? divulgado at? o dia 22.

Nos dias 27 e 28 de novembro, ocorrem os desfiles de moda adulto e infantil, respectivamente. Ao todo, s?o 35 marcas que v?o participar do evento. A modelo que mais se destacar nas passarelas leva R$ 5.000 em pr?mios.