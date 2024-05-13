Cestas de Presente Aprenda o passo-a-passo de uma cesta de caf? da manh? para a mam?e

J? pensou em surpreender sua m?e com uma linda cesta de caf? da manh?? P?o quentinho, biscoitos, gel?ias, pat?s, sucos, frutas, queijos... humm! ? de dar ?gua na boca! Voc? pode prepar tudo o que ela gosta e j? presente?-la logo no in?cio do dia, com um delicioso caf? na cama.

Vale investir em tudo o que ela mais gosta, como flores, cart?es, chocolates... Voc? pode at? mesmo comprar uma revistinha de fofocas, um livro interessante ou at? o CD do cantor preferido!

Para ensinar a crian?ada como fazer uma cesta de caf? da manh? simples, mas com muito bom gosto, convidamos a especialista Neiva Maria Porto. Quem faz o passo-a-passo para a mam?e Vera L?cia ? a jovem Let?cia Almeida (foto ao lado), de nove anos.

Ingredientes:

1 bolo pequeno

1 iogurte

1 sach? de gel?ia

1 sach? de manteiga

2 saquinhos de ch?

2 saquinhos de cappucino

1 leite achocolatado

1 cereal m?dio

1 mam?o pequeno

uvas

100 g de mussarela

100 g de presunto

100 g de peito de peru

p?es diversos

biscoitos diversos

Para decorar:

1 vaso de margaridas

1 cesta grande de madeira

1 folha de pl?stico decorado

1 folha de papel de seda

1 saco de pl?stico para presente

1 rolo de fitilho

Opcionais:

1 caneca

1 revista de "fofocas"

1 CD do cantor preferido dela

Passo-a-passo:

1? Passo

2? Passo

4? Passo

Enrole o fitilho na al?a da cesta

Abra a folha de papel de seda e de pl?stico e cubra o fundo da cesta

Coloque o vaso de flores no centro

4? Passo

5? Passo

6? Passo

Embrulhe os ingredientes em bandejas de isopor e decore com la?os de fitilho

Coloque as bandejas na cesta

Embrulhe a caneca com pl?stico e amarre na al?a da cesta

7? Passo

8? Passo

9? Passo

Organize os produtos na cesta para que n?o fiquem amassados

Embrulhe a cesta com o saco pl?stico e amarre com la?o de fita

Ajeite o pl?stico para n?o amassar os itens

Agradecimento: Neiva Maria Porto e Cinthia Cestas