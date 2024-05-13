Cestas de Presente Aprenda o passo-a-passo de uma cesta de caf? da manh? para a mam?e
J? pensou em surpreender sua m?e com uma linda cesta de caf? da manh?? P?o quentinho, biscoitos, gel?ias, pat?s, sucos, frutas, queijos... humm! ? de dar ?gua na boca! Voc? pode prepar tudo o que ela gosta e j? presente?-la logo no in?cio do dia, com um delicioso caf? na cama.
Vale investir em tudo o que ela mais gosta, como flores, cart?es, chocolates... Voc? pode at? mesmo comprar uma revistinha de fofocas, um livro interessante ou at? o CD do cantor preferido!
Para ensinar a crian?ada como fazer uma cesta de caf? da manh? simples, mas com muito bom gosto, convidamos a especialista Neiva Maria Porto. Quem faz o passo-a-passo para a mam?e Vera L?cia ? a jovem Let?cia Almeida (foto ao lado), de nove anos.
Ingredientes:
- 1 bolo pequeno
- 1 iogurte
- 1 sach? de gel?ia
- 1 sach? de manteiga
- 2 saquinhos de ch?
- 2 saquinhos de cappucino
- 1 leite achocolatado
- 1 cereal m?dio
- 1 mam?o pequeno
- uvas
- 100 g de mussarela
- 100 g de presunto
- 100 g de peito de peru
- p?es diversos
- biscoitos diversos
Para decorar:
- 1 vaso de margaridas
- 1 cesta grande de madeira
- 1 folha de pl?stico decorado
- 1 folha de papel de seda
- 1 saco de pl?stico para presente
- 1 rolo de fitilho
Opcionais:
- 1 caneca
- 1 revista de "fofocas"
- 1 CD do cantor preferido dela
Passo-a-passo:
- Enrole o fitilho na al?a da cesta
- Abra a folha de papel de seda e de pl?stico e cubra o fundo da cesta
- Coloque o vaso de flores no centro
- Embrulhe os ingredientes em bandejas de isopor e decore com la?os de fitilho
- Coloque as bandejas na cesta
- Embrulhe a caneca com pl?stico e amarre na al?a da cesta
- Organize os produtos na cesta para que n?o fiquem amassados
- Embrulhe a cesta com o saco pl?stico e amarre com la?o de fita
- Ajeite o pl?stico para n?o amassar os itens
Agradecimento: Neiva Maria Porto e Cinthia Cestas
