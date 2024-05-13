Voltar

Flores para uma flor
Se voc? resolveu presentear sua m?e com flores, parab?ns pela sensibilidade...
Mas t? dif?cil escolher? D? uma olhada no que separamos para voc?!


As m?es s?o seres aben?oados e que merecem ser lembradas todos os dias. Mas ? sempre legal ter uma data especial, para comemorar, ganhar presentes...

Neste dia, maridos e filhos de todas as idades saem ?s ruas para comprar presentes para as suas queridas, retribuindo, assim, todo o carinho que elas dispensam a n?s, todos os dias.

Mas, nem sempre presente ? o que ela quer. Muitas vezes, um lindo arranjo de flores ou um simples buqu? podem traduzir melhor o seu sentimento. E que m?e n?o gostaria de receb?-las?

A ACESSA.com visitou algumas floriculturas da cidade e escolhemos 38 tipos de flores, muito bonitas, para que voc? n?o fique "perdido" na hora de presentear sua mam?e. Agora ? s? conferir os arranjos abaixo e escolher:

Clique na foto para visualizar o arranjo em formato maior


Ant?rio com G?rberas vermelhas Beg?nia com Rosas (Nicole) Beg?nia Beg?nia
Beg?nia Beg?nia Rosas com Estrel?tzias Beg?nia com Rosas
Beg?nias com G?rberas laranjas Buqu? de Rosas vermelhas Cyclamem branco Cyclamem com Rosas
Cris?ntemo amarelo Cris?ntemo lil?s Cris?ntemo branco Estrel?tzia
Flores do Campo G?rbera com Estrel?tzia G?rbera com Rosas G?rbera amarela
G?rbera laranja Girassol Girassol com Rosas vermelhas Glox?nia com G?rbera vermelha
Glox?nia com Rosas Hort?ncias L?rio amarelo L?rio branco com Rosas (Nicole)
L?rio branco L?rio laranja com G?rberas L?rio laranja com Rosas L?rio laranja
Lisianthus Orqu?dea Orqu?dea com Rosas Rosas (Nicole)
Rosas vermelhas Violetas


Conhe?a o significado de cada flor, antes de escolher
a ideal para a sua m?e! Clique aqui!!!



Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!