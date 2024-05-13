Se voc? resolveu presentear sua m?e com flores, parab?ns pela sensibilidade...
Mas t? dif?cil escolher? D? uma olhada no que separamos para voc?!
Neste dia, maridos e filhos de todas as idades saem ?s ruas para comprar
presentes para as suas queridas, retribuindo, assim, todo o carinho que elas
dispensam a n?s, todos os dias. Mas, nem sempre presente ? o que ela quer. Muitas vezes, um lindo arranjo de
flores ou um simples buqu? podem traduzir melhor o seu sentimento. E que m?e n?o gostaria de receb?-las? A ACESSA.com visitou algumas
floriculturas da cidade e escolhemos 38 tipos de flores, muito
bonitas, para que voc? n?o fique "perdido" na hora de presentear sua mam?e.
Agora ? s? conferir os arranjos abaixo e escolher:
a ideal para a sua m?e! Clique aqui!!!
