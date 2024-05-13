Eide Fraga Lopes

Para completar o homem, Deus a fez mulher...

Mas para participar no milagre da vida, Deus a fez m?e.

Para liderar uma casa, Deus a fez mulher...

Mas para edificar um lar, Deus a fez m?e.

Para estudar, trabalhar e competir, Deus a fez mulher...

Mas para guiar a crian?a insegura, Deus a fez m?e.

Para os desafios da sociedade, Deus a fez mulher...

Mas para o amor, a ternura e o carinho, Deus a fez m?e.

Para fazer qualquer trabalho, Deus a fez mulher...

Mas para embalar o ber?o e construir um car?ter, Deus a fez m?e.

Para ser princesa, Deus a fez mulher...

Mas para ser rainha, Deus a fez m?e.

Voc? o mais lindo presente de Deus para mim.

Eu quero ser uma d?diva de Deus para voc?,

Te amo mam?e

seu filho Renato





Alice Tissaka Maeshiro

Bom, eu gostaria de dizer que eu te amo muito e s? posso agradecer tudo o que fez por n?s.

Temos muito orgulho de ser suas filhas.

Amamos voc?!

Beijos de suas Filhas Paty e Re



















Cl?udia e Ign?s

M?e e V?

Obrigada por tudo!

Amo voc?s!

Tha?s





















S?lvia Marliere

Apesar de estarmos t?o distantes, gostaria de dizer que te amo!

Parab?ns pelo seu dia!

Marcelo

























L?dice

A maior d?diva de Deus ? o amor... O verdadeiro amor n?o tem fronteiras, est? presente em todos os instantes. Nos momentos dif?ceis e nas atribula?es da vida, ? a luz que guia e ilumina nosso caminho. Se o amor pudesse ser traduzido eum uma ?nica palavra, esta certamente seria: M?e. ...E se pudesse ser traduzido em duas palavras : M?e e Filha ... Ou L?dice e Maria Eduarda!!!

Bjo,

Mi!









Sandra

Formas e gestos que s?o impetos, amo-te de uma forma inaceit?vel no universo, pois a amo loucamente, onde minha admira??o faz com que engrande?a ainda mais, minha m?e... Eu a amo!

Mabell Sandy























Ticianne Farias

Voc? ? Especial!

? Tudo que pedimos a Deus!

Parab?ns.

Te amamos...........

Thayna e Thaynara





















Leize

M?e, gostaria de te agradecer por tudo. Voc? ? uma pessoa muito especial, que com esse jeito amoroso de ser me ajuda a crescer. Um beijo. Te amo

Leyzeane







